Quand un baiser volé vient contredire toute une symbolique !

Le sport s’invite souvent, en filigrane, dans la vie politique, économique et sociétale. Il marque aussi, à sa façon, les esprits et les époques. Personne n’a oublié, hélas, ces Jeux olympiques de Berlin de 1936 qui participèrent à la propagande de l’Allemagne nazie. Les JO de Mexico, en 1968, servirent de vitrine aux athlètes blacks pour dénoncer les ségrégations raciales. Les JO de Moscou et Los Angeles, en 1980 et 1984, furent le reflet des tensions politiques de l’époque avec, en toile de fond, de regrettables boycotts. La victoire des Bleus lors du Mondial de 1998 a symbolisé, le temps d’un été, la France “black-blanc-beur”. En 2010, le sacre mondial de La Roja avait mis entre parenthèses, également de façon éphémère, les guerres intestines entre Madrilènes et Catalans. Le titre conquis, dimanche dernier, par l’équipe espagnole féminine de football dégage aussi un parfum historique. Dans un pays qui se bat pour l’égalité des salaires et contre le sexisme, il est forcément inspirant pour toute une génération. Dommage que, dans ce contexte, le président de la Fédération Luis Rubiales ait dérapé en assénant ce fameux baiser forcé à la joueuse Jennifer Hermoso lors de la remise des médailles. Une anecdote et un simple moment de bonheur partagé pour les uns, une agression machiste insupportable pour les autres. En attendant, voilà à nouveau le foot, opium du peuple, dépassé par son succès !