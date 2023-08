Mis en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle au début du mois d’août, Wissam Ben Yedder, via son avocate, s’est exprimé chez nos confrères de Nice Matin. Il “conteste fermement les infractions qui lui sont reprochées” et espère que “la justice puisse poursuivre son travail dans la sérénité sans pression d’aucune sorte”.

Visé par une information judiciaire ouverte à son encontre par le parquet de Nice, Wissam Ben Yedder avait passé 48h en garde à vue entre le 8 et le 10 août avant d’être libéré sous contrôle judiciaire moyennant le paiement d’une caution de 900.000 euros. Le frère cadet de Wissam Ben Yedder, âgé de 25 ans, est visé par les mêmes chefs d’accusation. Deux jeunes femmes de 19 et 20 ans accusent Wissam Ben Yedder et son petit frère de 25 ans de leur avoir imposé des actes sexuels au terme d’une soirée remontant au 10 juillet.

Les deux frères ont été interrogés pendant 48 heures. Wissam Ben Yedder a pu livrer sa version de la soirée du 10 juillet aux forces de l’ordre. Après ce passage devant les enquêteurs, le joueur a finalement été déféré.

Le Parquet de Nice avait requis le placement en détention provisoire du numéro 9 monégasque. Finalement, le juge des libertés et de la détention en décidera autrement, comme le précise RMC SPort.