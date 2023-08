Le futur défi des femmes : entraîner des hommes !

En l’espace de quelques années à peine, le sport féminin a réussi des avancées improbables. Pour s’en convaincre, il suffit de jeter un œil sur la médiatisation grandissante qui lui est consacrée, y compris dans des disciplines qui, autrefois, étaient essentiellement réservées aux hommes. Le récent Mondial de foot en est un bel exemple. La RTBF – avec F comme femmes – a quasiment retransmis toutes les rencontres. Et si, désormais, le challenge suprême pour le sexe dit faible était d’entraîner des équipes masculines ? Il y a encore clairement des tabous à briser pour qu’une femme prenne le pouvoir dans un vestiaire parfumé de testostérone. Mais l’idée fait tout doucement son chemin. Le nom de Sarina Wiegmann, emblématique sélectionneuse néerlandaise de l’équipe féminine anglaise, est ainsi régulièrement cité pour succéder à Gareth Southgate sur le banc des Three Lions. “Pourquoi faut-il que ce soit obligatoirement un homme ? Il faut juste choisir la meilleure personne pour le poste, comme dans un autre métier” a confié Mark Bellingham, CEO de la Fédé anglaise. Dans l’absolu, il a raison même s’il faudra convaincre certains esprits sceptiques. On se souvient de la réaction de Rafa Nadal lorsque l’ancienne joueuse Gala Leon avait été nommée capitaine de Coupe Davis. “Ce n’est ni du sexisme, ni du machisme mais elle n’a pas de légitimité. Je n’imagine pas une femme à la tête de l’équipe de foot masculine” avait déclaré l’ancien n° 1 mondial. Et Gala Leon avait quitté la scène sur la pointe des talons…