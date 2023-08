Des micros dans les vestiaires : une avancée ou un sacrilège ?

On sait que dans de nombreuses disciplines sportives, comme le basket, le cyclisme ou la F1, les micros de la télé s’invitent régulièrement au cœur des grandes compétitions. Jusqu’ici, le foot est resté très prudent et conservateur. Mais résistera-t-il à la pression des diffuseurs, soucieux de moderniser leurs contenus ? Pas sûr. En pleine dictature des réseaux sociaux, le concept du show est devenu une priorité. Dans son souhait de rendre les directs plus percutants, la Liga envisage en tout cas de positionner des micros dans les vestiaires et lors de l’échauffement des joueurs. En clair, le téléspectateur abonné se retrouverait aux premières loges pour écouter le speech de l’entraîneur avant le match ou pour capter les conversations des stars du Barça, de l’Atletico ou du Real. Et il y a, bien sûr, une carotte à la clé : les clubs qui valideront ce projet se répartiront un pactole supplémentaire de 130 millions d’euros. Le sujet alimente bien des conversations. Carlo Ancelotti, coach du Real, a d’ores et déjà refusé catégoriquement la proposition. “Le vestiaire est, par excellence, un lieu privé et sacré. Y autoriser des caméras et des micros à l’heure des briefings n’a aucun sens”, a réagi le coach italien d’un ton sévère. Mais en cette période de disette financière, cet avis n’est pas partagé par tous les clubs. Au contraire : la majorité s’est montrée plutôt favorable à cette idée très rémunératrice.