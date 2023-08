Voici le jeu de société Eleven : un Football Manager sans écran

Prouesse ludique sur le thème du foot, un vrai Football Manager mais peu d'interaction entre les joueurs.

Le jeu de société Eleven, sur le thème du foot. ©Julien Gillebert

Pour espérer gagner, il faudra bien gérer vos ressources (argent, supporters, opération et condition physique) pour avoir le meilleur rendement au fil des six semaines (manches) de la saison. Il faudra du flair pour recruter les bons joueurs au bon moment, pour les intégrer à votre effectif, pour engager du personnel supplémentaire pour avoir plus d’actions par jour, et pour signer avec les sponsors les plus intéressants pour avoir assez de moyens pour payer tout ce petit monde à la fin de la semaine.

Une semaine pimentée par les événements du lundi, dont le choix sera déterminé par l’orientation de votre conseil d’administration et du résultat du dé. Il y a un peu de hasard dans le jeu, sans qu’il soit trop dérangeant, avec la possibilité, en fonction de vos ressources de supporters, de relancer le dé si le résultat ne vous convient pas.

Il faudra également bien analyser votre adversaire du week-end, pour tenter de prendre les trois points de la victoire. Et opter pour le bon système de jeu dans votre sélection de onze joueurs, en espérant ne pas avoir de blessés ou de suspendus. Avec une résolution des matchs originale et bien pensée, sans dé.

Jeu de société Eleven : le plateau de match. ©Julien Gillebert

Eleven est une jolie prouesse ludique : le thème du football est très bien ressenti dans ce jeu assez complexe mais qui, une fois les règles assimilées, tourne bien, de manière fluide. Il y a un bémol, cependant, le peu d’interaction entre les joueurs. Mais cela reste un très bon jeu (excellent, même, en solo, avec une série de scénarios variés très bien ficelés). Qui ne va pas plaire qu’aux fans de foot : Eleven est avant tout un jeu de gestion. Avec différentes extensions disponibles pour compléter l’expérience.

Eleven, pour 1 à 4 joueurs, à partir de 14 ans. Partie de +/- 90 minutes. Prix conseillé : 47,5 euros. Iello/Portal Games

Jeu de société Eleven : le plateau de gestion du club. ©Julien Gillebert