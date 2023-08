L’ancien joueur et entraîneur du Standard Mircea Rednic victime d’une crise cardiaque

Mais ce mardi matin, les douleurs étaient toujours là. Rednic a donc passé un examen médical qui a révélé un problème cardiaque très grave. Il a subi une opération d’urgence dans la foulée. Selon le média roumain qui a sorti l’information, Mircea Rednic est actuellement dans un état stable mais il restera hospitalisé durant encore plusieurs jours sous la stricte surveillance du personnel médical.

Ancien joueur du Standard et de Saint-Trond, Mircea Rednic a troqué les crampons contre une carrière de coach avec succès à partir décembre 1998. Le Roumain était ainsi revenu au Standard dans la peau d’entraîneur en octobre 2012 après le licenciement de Ron Jans. Malgré une quatrième place à l’issue des Playoffs, il avait déjà quitté Sclessin à la fin de la saison. Avant de revenir trois mois plus tard du côté de La Gantoise, où il avait été remercié en fin de saison. Il était revenu une dernière fois en Belgique, à Mouscron, entre décembre 2016 et février 2018.