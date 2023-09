La chronique de Jonathan Lange : La fin du péril jeune

La logique n’est pas populiste ou philanthropique. Qu’on les appelle jeunes pousses, pépites ou prospects, qu’importe le nom, l’idée demeure la même chez les dirigeants : comment toucher le jackpot ?

Et si la réponse n’était pas d’abord d’investir dans de l’ancien, dans du vieux ? Si le fameux potentiel à la revente est inversement proportionnel à leur âge, l’arrivée d’éléments plus aguerris bénéficie forcément et fortement aux plus jeunes. Qui se retrouvent moins exposés en cas de mauvais résultats et surtout nettement mieux accompagnés.

De par son poste, Bart Verbruggen est une exception qui confirme la règle parce qu’il n’a eu besoin de personne pour grandir dans son but. Mais le Néerlandais a aussi pu permettre à Anderlecht de financer ses achats et ses salaires de joueurs plus proches de la trentaine. Et qui ont et vont continuer à bonifier toute cette jeunesse mauve, à commencer par Zeno Debast, Kilian Sardella ou Théo Leoni qui est lui un jeune vieux ou un vieux jeune avec ses 23 ans. Le résultat est probant en ce début de saison avec d’un côté des résultats pour voir venir et de l’autre des éléments qui se développent avant de pouvoir rapporter gros. Parce qu’il est plus simple pour eux d’apprendre au quotidien aux côtés de tels joueurs plutôt que d’être jetés tous ensemble dans le grand bain sans forcément encore savoir nager.

À l’Antwerp, sur les 16 millions de bénéfices engrangés sur la vente historique de Willian Pacho, combien sont directement imputables à la présence à ses côtés l’an dernier de Toby Alderweireld ? Qui avec Faris Haroun a contribué l’an dernier à l’éclosion de la prochaine grosse vente de Pro League Arthur Vermeeren. Preuve que la fin du péril jeune passe par les meilleurs vieux.