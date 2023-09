Le gouvernement espagnol décerne par erreur un prix à Ivana Icardi, sœur du footballeur, à la place de la capitaine de l’équipe féminine espagnole

Le CSS parle d'” erreur humaine” qu’il “regrette profondément”.

L’erreur avait été publiée dans le Journal officiel de l’État espagnol et a depuis été rectifiée ce mercredi. Ivana Andres est donc cette fois bien mise à l’honneur.

Mais le mal était fait et les réactions ont été nombreuses en Espagne. Ivana Icardi, connue pour avoir participé à plusieurs téléréalités espagnoles, elle-même s’est montrée scandalisée sur les réseaux sociaux : “C’est vraiment arrivé ! Comment ont-ils pu se tromper sur une chose pareille ?”, a-t-elle publié avant de rajouter avec humour, “maintenant, je veux une médaille pour avoir dû supporter que tous mes amis et connaissances me félicitent aujourd’hui plus que le jour de mon anniversaire.”

Ivana Andres a elle aussi commenté avec humour ce gros couac des autorités espagnoles en publiant un même bien connu sur les réseaux sociaux.