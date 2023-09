Quelle place pour Noa Lang version PSV chez les Oranje ?

Titulaire indiscutable en club

Le PSV ne manque pas d’ambition cette saison. L’objectif est clair : le titre en championnat. Le vice-champion des Pays-Bas a l’effectif taillé pour en tout cas. En plus d’être actuellement meilleure défense de Eredivisie, le PSV dispose d’une solide ligne d’attaque parmi laquelle nos Belges, Yorbe Vertessen et Johan Bakayoko. Malgré cela, sous Peter Bosz, Noa Lang est titulaire indiscutable. Préféré à l’ancien Unioniste Vertessen, pourtant aussi auteur de bons débuts avec ses nouvelles couleurs (2 buts au compteur en 235 minutes de jeu), il est le premier choix pour le flanc gauche de son équipe. Lozano, revenu ce mercato, et Bakayoko couvrent, eux, le flanc droit. Le Mexicain, champion d’Italie avec Naples, peut aussi dépanner à gauche. Une situation qui devrait peu se produire tant l’aile gauche fonctionne bien avec les deux anciens de Pro League.

Une forte concurrence en sélection

Xavi Simons (RB Leipzig), Steven Berghuis (Ajax), Donyell Malen (Dortmund), Cody Gakpo (Liverpool) ou encore Wout Weghorst (Hoffenheim), le vivier offensif des Pays-Bas n’est pas des moindres. Difficile donc pour Noa Lang d’avoir une place de titulaire dans l’équipe. Mais celui qui lui barre la route en sélection : c’est bien Xavi Simons. Sorti d’une saison de haut vol avec le PSV Eindhoven (22 buts et 12 assists en 48 matchs), le joueur formé à la Masia continue de performer cette fois au RB Leipzig. Son bilan actuel en Allemagne : deux buts et trois passes décisives en quatre rencontres. Capable de jouer aussi bien dans l’axe que sur les ailes, Simons est un véritable couteau suisse pour ses entraîneurs. La preuve : principalement ailier gauche au PSV et en sélection, désormais ailier droit à Leipzig.

Par le passé, Lang a aussi joué en pointe de l’attaque comme il a pu le faire à Bruges. Mais là encore, les places sont prises. Gakpo, Depay et Weghorst sont les habituels à ce poste. Le premier est un fidèle de Koeman. Sur les trois dernières rencontres des Pays-Bas, il a joué 240 minutes. Ensuite, Depay (blessé pour ce rassemblement) endosse le rôle de joueur star de l’équipe. En témoigne son ratio impressionnant d’un but tous les deux matchs (44 buts en 88 rencontres) pour son pays. Weghorst, de son côté, est la doublure des deux joueurs de Liverpool et de l’Atletico Madrid.

Que ce soit donc sur le flanc gauche ou en pointe, peu de chance pour que Lang soit titulaire. La situation la plus probable serait de le voir arpenter le côté gauche. Mais, entre lui et Simons, Ronald Koeman devra faire un choix. La forme du moment qui fait les affaires du joueur de Leipzig sera très certainement déterminante.