Messi fait encore le show : la Pulga inscrit un coup franc et sauve l'Argentine contre l'Equateur (VIDEO)

Dans les autres rencontres, la Colombie, avec le joueur de Genk Daniel Munoz aligné toute la rencontre, s'est imposée 1-0 face au Venezuela avec un but de Rafael Borré (46e) et le Paraguay et le Pérou, réduit à dix après le deuxième jaune reçu par Luis Advincula (45e), se sont neutralisés 0-0.

La première journée des qualifications se poursuit vendredi avec Uruguay/Chili et Brésil/Bolivie.