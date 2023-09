Les Liégeois après leur défaite en coupe à la RAAL : "Nous devions marquer en première période"

"Nous avons eu beaucoup le ballon en première période et même quelques belles possibilités mais nous avons manqué de grinta dans les derniers mètres, soulignait l’entraîneur du RFCL. Sur le premier but que nous prenons, on laisse l’adversaire frapper trop facilement. Nous avons effectué quelques changements pour mettre du poids en attaque mais la RAAL était bien organisée. On pèche dans la concrétisation en ce moment et nous laissons trop d’espaces. Nous devons réagir au plus vite en championnat et montrer que nous sommes des professionnels."

Adriano Bertaccini s’est procuré deux ou trois belles occasions en première période et estimait qu’un but des siens aurait changé la physionomie du match. "Si nous avions ouvert le score, l’adversaire aurait été obligé de sortir et nous aurions pu profiter des espaces. Cette défaite nous porte un coup au moral mais nous devons réagir et nous concentrer à fond sur le championnat."

"On a senti un changement de mentalité à la pause de chaque côté."

De son côté, Benjamin Lambot analysait lui aussi lucidement le match des Liégeois, reconnaissant les manques de son équipe face à la RAAL. "En première période, on doit marquer. Au retour des vestiaires, il y a eu un changement de mentalité des deux côtés. Pour notre part, nous nous sommes sans doute trop reposés sur la première période tandis que la deuxième a été très différente. Nous n’avons plus montré grand-chose et le deuxième but a ruiné nos espoirs. C’est une grosse déception parce que la coupe reste une compétition chouette à jouer. On aurait pu affronter une D1. On prend une belle claque et les supporters sont déçus, c’est normal. J’espère que cette défaite va nous réveiller et nous faire changer d’attitude. En championnat, on doit se comporter comme de véritables guerriers ce vendredi à la maison."

RAAL : Vanhamel, Benoit, Faye, Pau (71e Vanzo), Gobitaka, Soumare (68e Vancamp), Maisonneuve, Kiankaulua (80e Maes), Ito, Gueulette, Calant

LIEGE : Lejoly, Bustin, Merlen (62e Cavelier), Bruggeman (76e Lucker), Bertaccini, Mouchamps (62e Loemba) Nyssen, Lambot, Cascio (62e Mputu), Wilmots, D’Ostillo.

Arbitre : M. Louai

Avertissements : Pau, Gueulette, Calant, D’Ostillo

Buts : 50e Pau (1-0), 82e Maes (2-0).