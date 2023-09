La chronique de Christophe Franken : avec notre voisin luxembourgeois à l’Euro !

Notre petit voisin a réussi un 10 sur 15 après avoir affronté une fois chaque adversaire de sa poule. Ce lundi soir, le Luxembourg ne mise pas sur des points de plus en se déplaçant chez le Portugal de Roberto Martinez. Mais il restera ensuite 360 minutes à jouer, étalées sur octobre et novembre pour aller chercher un exploit retentissant.

Dans l’imaginaire collectif, le Luxembourg a été toujours un tout petit pays de football. Un pays qu’on plaçait sur le même pied qu’Andorre, Saint-Marin et les Îles Féroé. Un pays contre lequel c’était la honte de perdre des points dans la course à un grand tournoi. Mais encore croire ça en 2023 est une grave erreur.

Classé à la 89e place au ranking Fifa, devant des pays comme l’Arménie, Chypre et l’Azerbaïdjan que nos Diables ont péniblement battu samedi, le Luxembourg est une nation en pleine progression depuis plusieurs années. La conséquence d’une politique de formation de haut niveau à la fédération, avec un programme de détection très précoce. Histoire de ne louper aucun talent.

Le plus petit par la taille à un Euro, pas par la population

Et ça marche. Là où les binationaux talentueux choisissaient toujours l’autre pays il y a quelques années, comme le Bosnien Miralem Pjanic (international luxembourgeois jusqu’en U19), la fédération parvient aujourd’hui à converser ses meilleurs éléments en présentant un projet ambitieux. L’objectif est d’un jour se qualifier pour la phase finale d’un grand tournoi. Et peut-être déjà dès 2024.

Cette équipe se connaît depuis plusieurs années. On y retrouve quelques visages familiers comme l’Unioniste Anthony Moris, l’ancien Standardman Laurent Jans, l’ancien Beverenois Daniel Sinani et l’ancien Courtraisien Maxime Chanot. Avec un sélectionneur, Luc Holtz, qui est à la barre depuis… 2010. Un mandat encore plus long que Didier Deschamps chez les Bleus.

Dans ce tour aller de la poule qualificative, seul le Portugal a réussi à battre le Luxembourg (avec une punition 0-6). Il y a aussi eu trois victoires (Bosnie, Islande et Liechtenstein) et un nul face à la Slovaquie, le rival pour le second ticket à l’Euro. Le Luxembourg-Slovaquie du 16 octobre prochain promet d’être une finale. Dans le très joli stade national de la capitale, inauguré en 2021.

Si notre petit voisin venait à se qualifier, il deviendrait le plus petit de l’histoire du football européen à se qualifier pour un Euro. Par la taille (les 380 000 Islandais conserveraient le record en termes de population). Un Belgique-Luxembourg en phase de poules l’été prochain, en Allemagne juste à côté de nos frontières respectives, ce serait quand même un événement très sympathique dans un football international qui manque de plus en plus de belles histoires.