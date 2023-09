La Juve pas au courant et recommandation par un ami médecin : les dernières révélations dans l’affaire Pogba et la testostérone

Un nouveau coup dur pour celui qui a connu des déboires familiaux, avec des menaces dont il a été victime, ainsi que des blessures à répétition. Rapidement, Rafaele Pimenta, son agente, a pris les devants et s’est exprimée dans un communiqué. “On attend les contre-analyses et on ne peut pas avoir un avis avant les résultats. Ce qui est sûr, c’est que Paul Pogba n’a jamais voulu enfreindre une règle”, a-t-elle expliqué sur RMC.

À lire aussi

Ce mardi, la Gazzetta dello Sport a donné un peu plus de détails sur les circonstances des faits. Ce supplément aurait été recommandé par un ami médecin qui n’est pas lié à la Juventus. Il a acheté et reçu sa dose en Amérique où les règles en matière de dopage sont différentes. Cette information tendrait à démontrer que le joueur n’a pas voulu tricher et qu’il a pris cette substance par erreur. Mais cela sera-t-il suffisant ?

À lire aussi

Une chose est certaine : son club n’a pas pris la nouvelle avec le sourire. Des dirigeants aux médecins, personne n’était au courant de cette affaire, selon la Gazzetta. Le joueur risque gros et pourrait être suspendu pendant quatre ans ! Ce mardi, il a d’ailleurs connu son premier jour de repos puisqu’il ne peut plus s’entraîner avec ses coéquipiers tant qu’il est suspendu. Il va désormais devoir prouver à son employeur, mais surtout à l’agence antidopage, que cette prise de testostérone ne poursuivait pas le but de se doper.

À lire aussi

Cette contre-analyse sera donc primordiale pour assurer son avenir à la Juventus de Turin. Si le résultat était encore positif, la Vieille Dame pourrait (et devrait) résilier son contrat. La Pieuvre est liée à la Juve jusqu’en 2026 avec un salaire très onéreux qui s’élève à 8 millions plus 2 millions de bonus. Pour les Bianconeri, il s’agirait d’une bonne nouvelle économique puisque le joueur sort d’une saison blanche. Même si ses deux entrées au jeu cette saison avaient soulevé beaucoup d’optimisme.