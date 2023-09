En zone mixte, le coach a également donné son sentiment après l’affaire Pogba. Le milieu de terrain a été contrôlé positif à la testostérone ce lundi soir. Une nouvelle qui a été perçue comme un choc par le groupe France. “Bien sûr que je suis surpris”, a commencé la Desch. “Mais je ne peux pas imaginer qu’il soit dopé. Il y a tellement de choses qui s’accumulent, qui lui tombent dessus que c’est difficile.”

Effectivement, la Pioche sort de deux saisons cauchemardesques. Entre blessures à répétition et déchirement familial, le joueur a beaucoup plus fait parler de lui en dehors que sur le terrain. Sauf qu’il y a une grande différence entre l’affaire qui le relie à son frère ainsi que les menaces dont il a fait l’objet et cette histoire de dopage : il est cette fois sur le banc des accusés.

Selon l’entraîneur, champion du monde en 2018 avec le joueur, il faudra laisser le temps à l’enquête sans tirer de conclusions hâtives. “J’ai échangé avec lui en messages, mais j’aurai le temps d’en parler un peu plus dans les jours qui viennent pour avoir un peu plus d’éléments”, a-t-il poursuivi. Avant d’affirmer avec force : “Je ne peux pas imaginer qu’il se dope, le connaissant par rapport à tout ce qu’il a dans la tête. Je me rappelle encore certaines discussions avec lui par rapport au vaccin et au Covid. Mais la substance elle y est, après savoir le pourquoi du comment… Je ne pense pas que lui-même sache.”

Dans l’effectif, beaucoup de coéquipiers sont de véritables amis. Après la rencontre, Kingsley Coman, qui fait partie de la garde rapprochée de Pogba, est aussi monté au créneau pour le défendre. “On soutient tous Paul. Il fait partie de la famille. On le connaît, si quelque chose est arrivé, on ne peut pas croire un seul instant que ce soit intentionnel.”

Dans son édition du jour, L’Équipe annonçait comment le vestiaire avait appris la nouvelle. “Il y a ceux qui ont affiché une légèreté très étonnante à l’annonce du contrôle positif, et il y a les plus marqués”, commence le quotidien. “Adrien Rabiot, témoin ces derniers mois à la Juve de son travail pour revenir à son niveau, Antoine Griezmann, Kingsley Coman en faisaient notamment partie. Dans la soirée de lundi, comme mardi avant le match, le sujet a été abordé en interne. Parfois longuement.”

”La carrière de Pogba est déjà terminée”

Ces derniers jours, l’information a évidemment fait beaucoup parler en France. Et pas uniquement dans l’intimité du vestiaire des Bleus. Sur RMC Sport, Daniel Riolo, star de la chaîne et éditorialiste, n’a pas semblé tellement surpris. Surtout, il estime que cette nouvelle polémique ne change finalement rien : la carrière du joueur battait de l’aile depuis longtemps.

”L’impression globale était quand même que sa carrière en club ne valait plus grand-chose à l’égard à son statut, son salaire et le transfert dont il a pu être l’objet”, a-t-il expliqué. “Il a essayé de revenir et il s’est immédiatement blessé. Je pense qu’il ne pourra jamais revenir, son corps a dit non et a enduré psychologiquement l’épreuve du chantage.”

Revenu sur les terrains après une saison blanche, le numéro six a déjà rechuté à deux reprises. Malgré tout, la Pioche ne voulait rien lâcher et avait donné une interview cette semaine à la chaîne Al Jazeera où il expliquait qu’après toutes ses épreuves, il promettait de revenir plus fort.

Depuis longtemps, Daniel Riolo ne croit pas du tout à cette hypothèse. “Sa carrière est déjà terminée. Je relativise presque cette affaire tant elle me semble anecdotique. Même si je ne dois pas dire ça. Il ne joue plus au foot depuis des années, il est tout le temps blessé. Cette affaire pourrait mettre un point final et là, on parlerait plutôt de quelqu’un qui a éventuellement tenté de tricher. Cela terminerait par une note très triste, mais ça fait longtemps que ce n’est plus un joueur de football.”

S’il est reconnu coupable lors de la prochaine contre-expertise, le joueur risque jusqu’à quatre ans de suspension. La Juventus pourrait aussi décider de résilier son plantureux contrat. Paul Pogba risque donc très gros.