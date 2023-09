L’arrivée de Cristiano Ronaldo à Téhéran provoque des mouvements de foule impressionnants (VIDÉO)

L’équipe saoudienne doit affronter Persepolis à Téhéran, un match possible suite au rapprochement diplomatique entre l’Iran et l’Arabie saoudite. Les joueurs se sont donc rendus en Iran où les fans de CR7 l’attendaient de pied ferme. Certains ont brièvement envahi le hall de l’hôtel où il logeait pour essayer de l’approcher, de dégoter un autographe ou un selfie. Le président du club de Persepolis – club adverse donc – lui a offert un impressionnant tapis persan. De grandes banderoles “Welcome” en anglais avec les portraits des stars d’Al Nassr ont été suspendues sur les ponts de grands axes routiers. Et, les images sont impressionnantes, des foules de fans ont couru derrière le bus de l’équipe saoudienne sur plusieurs centaines de mètres. Le club de Ronaldo a même décidé d’annuler un déplacement au stade pour une ultime séance d’entraînement avant le match de mardi soir.

(Photo by Persepolis FC / AFP)