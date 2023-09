La Ligue Europa Conference, une Coupe taillée pour un club belge ?

En deuxième partie de saison européenne, à partir de février donc, les attentes sont portées vers le jeudi soir, plutôt que le mardi et le mercredi pour les représentants de la Pro League. L’Union, Gand et Anderlecht avaient atteint les quarts de finale, de la Ligue Europa pour le premier, de la Conference League pour les deux autres.

Le Top 8 des deuxième et troisième Coupes d’Europe, en ordre d’importance, ressemble à un plafond de verre, et toute la question est de savoir si un club belge pourra, un jour, le briser et, qui sait, disputer une finale. Pour la gagner, c’est encore autre chose. Les compétitions se multiplient, mais les clubs des grands championnats ne sont toujours pas partageurs.

Depuis la réforme de la Ligue des champions en 1993, seuls Marseille (1993), l’Ajax (1995) et Porto (2004) ont remporté la Coupe aux grandes oreilles. La Coupe de l’UEFA, devenue Ligue Europa, sur le même laps de temps, a été un peu plus partagée (Galatasaray, 2000 ; Feyenoord, 2002 ; Porto, 2003 et 2011 ; CSKA Moscou, 2005 ; St-Petersbourg, 2008 ; Donetsk, 2009). Quant à la jeune Ligue Europa Conference, elle a été remportée par l’AS Rome et West Ham, pour le Big 4 européen.

guillement Qu'est-ce qui est plus intéressant? Aller en quart de finale de Conference League ou essayer de sortir des poules de la C1, avec le risque de prendre des corrections?

Quand la Conference League a été annoncée, avec l’aval de la Pro League, un dirigeant d’un club belge avait confié : “Qu’est-ce qui est plus intéressant ? Aller en quart de finale, voire mieux, de cette troisième Coupe d’Europe ? Ou essayer de sortir de la phase des poules de la Ligue des champions, avec le risque de prendre des corrections ?”

C’était en 2019, au cœur d’une saison où aucun club belge n’avait atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions ou de la Ligue Europa. Le Club Bruges et Genk avaient été corrigés par… Salzbourg (2-5 sur l’ensemble des deux matchs) et le Slavia Prague (4-1) en seizièmes de finale de la Ligue Europa, le genre de résultats qui interrogeaient sur la qualité du championnat et de son format avec les playoffs, un débat à géométrie variable selon les résultats européens – la saison passée, les playoffs étaient ainsi vantés…

L’ouverture d’une troisième voie européenne doit en tout cas être le meilleur moyen pour les pays de deuxième ou de troisième zone de se faire, ou de se refaire, un palmarès. À l’aube de cette troisième saison de la plus jeune des compétitions européennes, et dans la foulée de l’hiver historique du football belge, avec quatre représentants après les poules, est-il envisageable de voir le Club Bruges, Gand, Genk ou l’Union, s’il ne passe pas les poules de la Ligue Europa et est repêché en Conference League, écrire une nouvelle page du grand livre du foot belge ?

Encore derrière les Pays-Bas, le Portugal voire l’Écosse ou la Suisse ?

Les spécialistes disent mesurer le niveau d’un championnat à sa représentativité dans les derniers tours des compétitions européennes. La saison passée a été un bon cru pour la Belgique. Mais quand on regarde chez les voisins, on constate que d’autres pays sont plus constants, ou simplement meilleurs.

Les Pays-Bas, avec l’Ajax, finaliste de Ligue Europa (2017) et demi-finaliste de Ligue des champions (2019), mais aussi Feyenoord et AZ Alkmaar, demi-finaliste de Ligue Europa Conference ces deux dernières saisons, sont un cran au-dessus, tout comme le Portugal avec son trio Porto-Sporting-Benfica, habitué des quarts de Ligue des champions (Porto) ou de Ligue Europa.

Les Glasgow Rangers ont été finalistes de la Ligue Europa 2022 et Bâle a été le représentant du championnat suisse en demi-finale de Ligue Europa Conference, la saison passée. Il existe deux manières de dresser le constat : accepter l’idée que le quart de finale est déjà une réussite ou se créer une petite ambition. Rendez-vous en décembre, pour faire un premier pointage.