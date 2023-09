Match arrêté, directeur sportif limogé, stade caillassé, guerre entre supporters et direction : l’Ajax Amsterdam est en feu

Pour beaucoup, ils allaient dominer la Eredivisie pendant de très longues années. Quatre ans après cette épopée exceptionnelle, le club est en ruine. Après avoir cédé son titre de champion à Feyenoord la saison passée, le club vit l’une de ses pires crises institutionnelles. Ridiculisés face au champion ce week-end, les supporters ont délibérément arrêté la rencontre alors que le score était de 0-3.

Ils ont ensuite saccagé leur propre club avec des portes cassées à l’entrée du stade et des fumigènes balancés dans l’établissement. Dans la foulée, les dirigeants se sont désolidarisés des supporters. “Ce n’est pas un comportement digne de l’Ajax”, peut-on lire dans un communiqué du club. Ce à quoi les fans ont aussi répondu : “Le club est en flammes”, titre d’une réponse sanglante. Dans son texte, les supporters expriment leur mépris pour la direction en soulignant qu’il touchait le fond.

Directement après la rencontre, Sven Mislintat a été limogé de son poste avec effet immédiat. Arrivé il y a quatre mois, le directeur sportif qui avait fait des miracles du côté de Dortmund a été fortement décrié. En cause : une politique de transfert douteuse avec douze transferts effectués. Beaucoup pour un club pourtant habitué à la stabilité. Une enquête a notamment été ouverte après l’arrivée de Borna Sosa. Si la qualité du joueur n’est pas remise en cause, il semble que l’Allemand soit juge et partie dans ce transfert. Il aurait acheté le latéral gauche croate via un bureau d’agent où il possède des parts.

Un chaos préparé : “Allez vous faire foutre, l’Ajax c’est nous”

Cette journée inadmissible du 24 septembre était préparée. Pire, elle était écrite ou presque. Les supporters avaient prévenu que l’ambiance allait être électrique. “De nombreux supporters ne peuvent pas s’identifier à l’Ajax actuel”, pouvait-on lire dans un communiqué. “Le club est pourri et cela commence au sommet, où siège le conseil de surveillance de l’Ajax. Ces personnes définissent la politique du club et sont responsables de la nomination du conseil d’administration de l’Ajax. C’est leur responsabilité si le club est géré comme aujourd’hui. Rendez-nous les héros de l’Ajax ! L’ADN doit se retrouver dans le Conseil de Surveillance, où il n’y a pas de place pour les membres actuels. Le message qu’on leur adresse est clair : allez vous faire foutre ! L’Ajax, c’est nous.”

Le départ de joueur emblématique, comme Dusan Tadic, a mis encore un peu plus le feu aux poudres cet été. D’autant plus qu’il est le dernier acteur majeur du passé récent et glorieux du club. Mislintat n’était plus du tout soutenu. Ni par ses supporters, ni par ses dirigeants et encore moins par les joueurs. Certains d’entre eux ont liké d’un cœur l’annonce de son départ sur Instagram. Par contre, il ne devrait pas être l’unique responsable de la déroute. Selon les médias néerlandais, Maurice Steijn, l’actuel entraîneur, va aussi prendre la porte. Pour d’autres, les politiques devraient aussi prendre les choses en main.

Les supporters se sont affrontés avec la police.

Van Basten : “Arrêtons le football professionnel”

Pour les anciennes légendes, voir leur club mourir comme cela est inadmissible. C’est notamment le cas de Marco Van Basten qui a eu des mots très forts sur Ziggo Sport. “Quelle est la solution ? Je ne le sais pas”, a-t-il commencé, visiblement très énervé par le comportement des supporters. “On devrait peut-être arrêter le football professionnel aux Pays-Bas. Je le pense sincèrement parce que c’est la même chose à chaque fois. C’est une action délibérée des supporters. Je pense que vider les stades ne sera pas la solution et cela n’a rien à voir avec le football. C’est un problème de société. Un moment, ce n’est plus possible de vivre cela, c’est de la pure folie.”

Pour la légende, les politiques ne se mouillent pas assez dans cette problématique. “Apparemment, ils ne sont pas non plus prêts à intervenir réellement”, a-t-il dit. Sur Twitter, la ministre de la Justice a déjà réagi : “Cela n’a rien à voir avec le football. Vous jouez avec la sécurité des joueurs, des autres supporteurs et de vous-mêmes. Honte à vous”, a indiqué sur X (ex-Twitter) Dilan Yesilgoz-Zegerius.

Une réponse un peu faible selon Marco Van Basten. Cette problématique pose la question de l’importance des supporters et leur pouvoir au sein des clubs. L’an dernier, il était arrivé la même chose lors du match entre le Standard et le RSCA. Preuve que le problème est général.