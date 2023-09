Alors que le score est de 0-0, l'équipe de Dries Mertens, titulaire, écope d’un penalty. Mauro Icardi, censé être chargé du tir au but, cède alors le ballon à Akturkoglu. L’ailier s’apprête alors à tirer mais décale parfaitement l’Argentin qui arrive à toute vitesse, surprenant la défense adverse au terme d’une phase visiblement travaillée à l’entraînement.

Problème ? L’ancien attaquant de l’Inter et du PSG…. manque le cadre, alors que le but est vide. Mais le joueur de 30 ans se rattrape de la meilleure des manières en marquant cinq minutes plus tard.

Le Galatasaray l’emporte finalement par le plus petit écart et pointe à la première place du championnat en attendant le match du Fenerbahçe.