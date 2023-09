Didier Lamkel Zé répond sèchement à Kévin Mirallas après son interview dans la DH : “Qui dit que j’ai envie de signer dans son club ?”

Bien avant ce retour au premier plan dans la ville récemment meurtrie par un tremblement de terre dévastateur, l’attaquant avait laissé un souvenir mitigé en Belgique. Tantôt attachant, tantôt énervant, une chose est certaine : il n’a jamais laissé indifférent.

Lui, a un souvenir plutôt amer de son passage en Belgique entre 2018 et 2023. Comme il l’a expliqué dans les colonnes de Sofoot lors d’une longue interview. “Vous le savez très bien : le seul pays où j’ai eu des problèmes, c’est en Belgique”, commence-t-il. “Dès que j’en sors, je n’ai plus de problèmes de discipline, mais on continue de me parler de ce qui s’est passé” ose-t-il alors qu'il a écopé d'une carte jaune pour une altercation avec un adversaire pas plus tard que ce lundi.

Dans nos colonnes, Kevin Mirallas, qui l’a connu lors d’un court passage à l’Antwerp, a donné son avis sur un éventuel transfert de l’enfant terrible dans son nouveau club d’Alost, où Mirallas officie comme directeur sportif. “Non, même s’il me dit qu’il vient jouer gratuitement, je ne le prendrais pas. C’est un super mec, j’ai beaucoup rigolé avec lui. Mais il est mal géré, mal entouré et il ne fait pas la carrière qu’il devrait faire vu ses qualités.”

Une déclaration qui, visiblement, n’a pas du tout plu à l’intéressé. “Il y a peu, on a demandé à Kevin Mirallas, qui est devenu directeur sportif de je ne sais quelle équipe (l’Eendracht Alost, club de D4, NDLR), ce qu’il pensait de moi. Il a dit : “Même gratuitement, je ne le prends pas.” Déjà, qui a dit que je voulais venir dans son club ?”

Lamkel Zé ne veut plus entendre parler de Jupiler Pro League. “C’est ça le problème : ils veulent toujours parler de moi, alors que moi je n’ai rien demandé. Pour moi, la Belgique, c’est de l’histoire ancienne. C’est pour ça que je voulais à tout prix quitter Courtrai.”

Au KVK non plus, il n’aura pas gardé un souvenir impérissable. En cause : une sombre histoire de procès… avec un club où il n’a pas signé. “Après mon passage à Metz (début 2022, prêté par le Royal Antwerp, NDLR), je suis allé à l’Omonia Nicosie pour discuter d’un transfert. Entre-temps, les dirigeants de Courtrai m’ont contacté pour me dire que je les intéressais. Sauf que l’Omonia a menacé de déposer une plainte à la FIFA si je ne signais pas chez eux. J’étais libre d’aller où je voulais, pourtant. J’ai donc dit à Courtrai que j’acceptais de venir s’ils me défendaient devant la FIFA.”

Selon lui, le club a respecté ses engagements… au début. “Je commence à jouer mais deux ou trois semaines après, l’Omonia envoie une lettre qui demandait qu’on me revende, et on serait quitte. Matthias Leterme refuse, il me dit qu’il va gérer avec la FIFA et que je dois rester. Pas de problème. Un mois plus tard, la FIFA envoie une lettre, et Matthias Leterme me dit que c’est à moi de m’en charger. J’ai payé mes avocats, mais comme ils n’ont pas respecté leurs engagements, je suis parti. Dimanche dernier, j’ai appris que j’avais gagné mon procès face à l’Omonia. C’est une très bonne nouvelle.”

On espère pour Didier Lamkel Zé que son aventure turque se finira mieux qu’elle ne s’est terminée en Belgique.