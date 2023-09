Vincent Kompany à cœur ouvert : “A Hambourg, ma mère est décédée et ma sœur avait le cancer”

"J’étais la recrue la plus chère de l’histoire de Hambourg”, commence-t-il. “Je me suis blessé rapidement et j’ai déchiré mon tendon d’Achille. Pendant neuf mois, je me suis retrouvé sur la touche. Lors de cette période, ma maman, Jocelyne, est décédée et ma sœur a eu le cancer.” Heureusement pour la famille, sa sœur a survécu à sa maladie. Admiratif, Kompany estime qu’elle lui a permis de voir la vie d’une autre façon. “Si l’on parle de caractère et de force mentale, c’est une femme incroyable”, dit-il.

À Anderlecht, il était considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. Un moment de sa vie qu’il voit avec philosophie aujourd’hui. “Je me croyais comme une superstar, avec toutes les mauvaises habitudes que cela comporte. Je pensais que j’étais meilleur que je ne l’étais.” Cette expérience en Allemagne a totalement bouleversé l’ex-capitaine des Diables rouges. “Cette période est, et de loin, la plus difficile de ma carrière. Mais j’ai tellement appris.”

Mon parcours est bien plus compliqué que n’importe quels trophées que j’ai soulevés”

Un moment qui forge un homme. Si ce n’est pas le plus important, son club qui rêvait de Ligue des champions, se bat dans les tréfonds du classement. “Tous les grands joueurs étaient blessés. Nigel De Jong, Jerome Boateng, Rafael van der Vaart… l’effectif constitué par la direction ne pouvait pas être sur le terrain." Dans son coin, à 20 ans, le joueur vit des moments très durs. "Lors des fêtes de Noël, j’ai dû travailler au club tout seul. À partir de cette année compliquée, j’ai appris la pure humilité. J’ai appris que je devais rester humble dans les moments de succès et travailleur dans les moments plus difficiles. J’ai su rebondir pour finir par m’en sortir. C’est mon histoire.”

S’il a réussi une aussi belle carrière, il le doit donc en grande partie à cette époque où il a dû apprendre à devenir un homme et surmonter l’adversité. “Si je suis devenu ce que je suis devenu, c’est grâce à ce que j’ai accompli lors de ces moments de doutes. À la fin de carrière, on vous parle plus de vos succès, des titres. Mais mon parcours est bien plus compliqué que n’importe quels trophées que j’ai soulevés.”

Grâce à cette période, il gère mieux les périodes de doutes. “Depuis lors, j’ai toujours été le gars qui continuait de dire que ce n’était pas suffisant après une victoire. Je sais aussi faire face lors des plus mauvais moments et prendre sur moi. Aujourd’hui, nous vivons un début de championnat difficile mais il faut continuer.”

L’an dernier, Kompany avait étonné tout le monde en signant à Burnley. Une vraie consécration pour celui qui avait dominé la Championship de la tête et des épaules avec 101 points. Cette saison, les Clarets n’ont toujours pas gagné le moindre match. Ce qui s’explique en partie par leur calendrier difficile. En effet, ils ont déjà affronté Tottenham, Manchester City et Manchester United. Ce week-end, Burnley se déplace à Newcastle. Et St James Park n’est pas le meilleur endroit pour se refaire une santé.

Mais pas question pour Kompany de baisser les bras. “Beaucoup de médecins me disaient que ma carrière s’arrêterait à 24 ans. Des moments comme cela m’aide en tant qu’entraîneur. C’est la deuxième année d’un cycle de trois à cinq ans. Pour moi, ce défi et cette équipe sont très excitants.”