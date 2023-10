De Bassevelde à Sacramento, Kimbrough joue un match pro à 13 ans, 7 mois et 13 jours : “Je fais juste ce que j’aime”

Son âge, lorsqu’il est monté au jeu à la 87e minute de la rencontre face aux Las Vegas Lights, alors que Sacramento menait déjà 2-0 ? 13 ans, 7 mois et 13 jours ! “Donner à un jeune joueur de l’Académie l’occasion de se montrer, c’est la partie la plus gratifiante de mon travail, assure Mark Briggs, le coach de Sacramento. Et puis, il fallait écouter le stade : les fans sont devenus fous, vu que c’est un enfant de la région. Vous avez pu voir ses capacités. C’est un talent spécial et nous sommes impatients de l’aider à se développer.”

Da’vian Kimbrough (1,80 m ; 68 kilos) semblait impressionné au moment de s’échauffer. “J’étais un peu nerveux avant de rentrer en jeu”, a-t-il confié sur le site du club, alors qu’il a réussi les deux passes qu’il a eu l’occasion de faire. “Mais une fois sur le terrain, ce n’est que du football. Je fais juste ce que j’aime. Des trucs simples. Juste du football.”

Le très jeune attaquant, qui a la double nationalité américaine et mexicaine, a rejoint l’académie californienne il y a deux ans, après avoir fait ses armes dans des clubs locaux. Pour les U14 et les U15, il a marqué 34 goals en 50 matchs.

Il bat le Club Bruges en U13… en juin

Kimbrough n’est pas un inconnu en Belgique. Il a remporté avec les New York Red Bulls la Bassevelde U13 Cup, présentée comme la Ligue des champions des U13, battant le Club Bruges en finale. À cette occasion, Kimbrough a inscrit 6 buts, s’emparant du titre de meilleur joueur du tournoi. Pensait-il déjà que tout allait s’accélérer ?

Da’vian Kimbrough a défrayé la chronique quelques semaines plus tard en signant son premier contrat pro, devenant le plus jeune à avoir cette “chance” en Amérique, dans n’importe quel sport. “L’histoire de Da’vian avec le club ne fait que commencer”, déclarait alors Todd Dunivant, directeur général de Sacramento Republic, qui veille à ce que le jeune garçon poursuive ses études alors qu’il rejoindra à l’avenir l’école avec laquelle le club travaille. “C’est un talent remarquable.”

Kimbrough marquera-t-il chez les pros cette saison ? Il lui reste un match de saison régulière avant de disputer les playoffs. “Mettre de la pression sur quelqu’un à un si jeune âge, ce n’est pas juste, expliquait Dunivant lors d’un entretien à The Athletic. Nous ne la mettrons pas sur Da’vian. Il va aller à son rythme. C’est notre job en tant que club de mettre en place un plan de développement qui le met en position de réussir.”

Le mauvais exemple Freddy Adu

On ne sait pas encore si Kimbrough deviendra une star du ballon rond. Mais il a effacé des tablettes d’USL Alex Kei, qui avait établi le record de précocité à 13 ans, 9 mois et 9 jours, en 2021. Mais commencer tôt, même si les louanges vous accompagnent, cela ne garantit pas une grande carrière. Prenez l’exemple de Freddy Adu. Vous rappelez-vous de celui qui avait surnommé le “nouveau Pelé” ? Il avait fait ses débuts en MLS à 14 ans, 10 mois et 1 jour, en 2004. La suite de sa carrière est faite de déceptions et de nombreux clubs à travers le monde (Portugal, Brésil, Finlande, Suède, etc.). Il a d’ailleurs mis fin à sa carrière à 32 ans.

Jessi Pedro da Silva en Belgique

Un record de précocité comme celui établi par Da’vian Kimbrough ne risque pas d’arriver en Belgique. Pas tout de suite en tout cas. En effet, il n’est pas possible pour un joueur d’évoluer chez les pros avant d’avoir 15 ans, âge auquel on peut signer un contrat. Mais cela n’empêche pas de jeunes adolescents de profiter du fait que leur club ait une deuxième équipe en Challenger Pro League pour se distinguer. Après l’Anderlechtois Nunzio Engwanda, qui a joué pour les RSCA Futures contre le Beerschot à 15 ans, 8 mois et 11 jours, c’est Jessi Pedro da Silva qui n’a pas tardé à lui voler la vedette. Le Brugeois du Club NXT avait 15 ans, 4 mois et 10 jours lorsqu’il a grappillé des minutes contre Jong Genk. Record à battre ?