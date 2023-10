Sexe, Guardiola et sa Ferrari, Ten Hag ou le cinéma: Zlatan Ibrahimovic sort la sulfateuse!

Coïncidence ou non, il a aussi évoqué son ancien club, ou plutôt celui qui avait précipité le départ du Portugais chez les Red Devils : Erik Ten Hag. “Passer de l’Ajax à United, comme il l’a fait, c’est une grande différence”, commence-t-il. “J’ai été dans les deux clubs et il y a une discipline différente. L’Ajax dispose de jeunes talents, mais ils n’ont pas de grandes stars comme à United. Quelle est l’expérience de cet entraîneur ? Il connaît bien les jeunes talents. Je ne pense pas qu’il faut accorder le même traitement au joueur confirmé. United doit gagner, ils doivent remporter tous les titres pour lesquels ils jouent. Maintenant, ils sont dominés par les voisins de Manchester City et c’est une situation totalement différente là-bas.”

Après l’entraîneur batave, il s’est attaqué à son meilleur ennemi. “Lors de ma première rencontre avec Pep Guardiola, il m’a dit : 'Rappelle-toi, ici les joueurs n’arrivent pas en Ferrari'. Qu’est-ce que j’ai fait ? Bien sûr, je me suis présenté avec ma foutue Ferrari”, a-t-il déclaré à propos de son aventure contrastée au FC Barcelone.

Parlant de lui à la troisième personne, Zlatan s’est souvent comparé à Dieu. “Quand je dis que je suis Dieu, tu crois que je plaisante ? Je ne plaisante pas”, avant d’évoquer un éventuel rôle pour combattre l’agent secret le plus connu de la planète. “Jouer le méchant dans un film James Bond ? Je pulvériserais Bond, mais je suis très cher, je ne travaille pas gratuitement”, a-t-il répliqué dans un langage bien personnel.

Dans son style, il a aussi comparé le fait de marquer un but avec… le sexe. “Le sexe est meilleur, quiconque pense différemment a un problème avec le sexe et a besoin d’aide”, estime-t-il. Enfin, il est revenu, avec plus de profondeur et d’émotion cette fois, sur la disparition de Mino Raiola, son ancien agent décédé il y a quelques mois. “Une grande perte. Il n’était pas seulement un agent, il était tout pour moi. Il me manque toujours, il manque à tout le monde.”