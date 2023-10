Officiel : La Coupe du monde 2030 aura lieu dans… six pays et trois continents

Ce mercredi, la FIFA a annoncé ce qui est prévu pour l’édition suivante. L’Espagne, le Portugal et le Maroc ont finalement été choisis. D’ailleurs, cette Coupe du monde sera encore plus particulière puisqu’un troisième continent sera utilisé. En effet, cette édition marquera le centenaire du tournoi. En 1930, l’Uruguay avait organisé (et gagné) la première édition. Pour fêter l’événement, le pays sud-américain voulait s’associer avec l’Argentine, le Paraguay et le Chili pour accueillir l’événement planétaire. Finalement, les trois premiers pays cités (sans le Chili) auront l’honneur d’accueillir les trois premiers matchs du tournoi et pourront donc jouer leur premier match chez eux avant de se rendre en Europe et au Maroc.

Dans son communiqué, la FIFA a également précisé que l’édition 2034 aurait lieu en Asie ou en Océanie et invitait les pays intéressés à proposer leur candidature. Intéressée par l’édition 2030 avant de se retirer, l’Arabie saoudite pourrait bien se mettre sur le coup.