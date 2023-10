Le “You’ll never walk alone” en version jaune et bleu

Qui aurait imaginé, voici une dizaine d’années, lorsqu’elle évoluait en D3 et qu’elle était au bord de la banqueroute, que l’Union défierait le grand Liverpool en Europa League ? Et, pourtant, ce jeudi soir, c’est bel et bien sur la pelouse mythique d’Anfield Road que le club bruxellois a rendez-vous avec son histoire. Pour l’honneur et pour la gloire. Les yeux teintés d’étincelles magiques, des milliers de supporters saint-gillois feront le déplacement pour immortaliser le moment. Aujourd’hui, se parer de jaune et de bleu est devenu tendance, même au pays des Reds.