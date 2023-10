Benteke va concurrencer Messi pour le titre de MVP de l’année

Les clubs proposent les noms d’un ou de deux joueurs qui espèrent décrocher la timbale. Les votes sont répartis en parts égales parmi les joueurs, les coachs et dirigeants ainsi que certains membres des médias. Les votes seront ouverts du 10 au 23 octobre. Et les fans auront leur mot à dire notamment sur le goal de l’année, grâce à un vote ouvert du 30 octobre au 6 novembre sur mlssoccer.com. Brecht Dejaegere aura toutes ses chances de s’y distinguer depuis son magnifique but de ce milieu de semaine.

Dans la catégorie du joueur de l’année, Christian Benteke (DC United) espère damer le pion à Lionel Messi, qui n’a plus joué depuis 4 matchs avec l’Inter Miami et qui devrait s’imposer dans la catégorie du “nouveau venu” de l’année. Mission quasi impossible pour le Diable rouge face à la folie entourant chaque pas de l’Argentin au pays de l’Oncle Sam.

Parmi les défenseurs de l’année, Logan Ndenbe (Sporting Kansas City) aura fort à faire pour décrocher la timbale puisque Jordi Alba (Miami), notamment, se retrouve face à lui, comme Matt Miazga (Cincinati, ex-Anderlecht).

De son côté, Hernan Losada (CF Montréal) pourrait remporter le titre d’entraîneur de l’année.