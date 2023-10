La chronique de Thomas Chatelle : le difficile équilibre entre évolution et simplicité

Comme lorsqu’il fut décidé il y a plusieurs années d’interdire la passe en retrait pour éviter des temps morts interminables. Voilà une modification de règle simple à comprendre et à appliquer qui a fait évoluer le jeu en le rendant plus rythmé, plus ludique et donc plus spectaculaire.

Et même si le football est parfois considéré comme un sport conservateur, ses dirigeants ne doivent pas tomber dans le piège de l’autre extrême : complexifier le jeu.

C’est malheureusement ce qu’il s’est passé ces dernières années avec les innombrables variantes introduites dans les règles concernant les fautes de main. Là où il y avait une certaine clarté auparavant, intention de toucher le ballon de la main ou pas, il faut désormais tenir compte d’une multitude de facteurs qui brouillent plus les esprits qu’ils ne les éclairent. Avec, en plus de cela, des adaptations ou variations qui fleurissent chaque année. Comme dernièrement, les fautes de mains offensives qui précèdent un but et qui ne sont plus sanctionnées que quand il s’agit du buteur lui-même qui a commis la faute de main et à condition que le but tombe immédiatement… Vous suivez ? Non ? C’est normal. Moi non plus !

Et je pourrais également vous parler des adaptations concernant les fautes de main faisant suite à une déviation. Ou de celle sur les hors-jeux qui ne sont plus sifflés si le ballon a été dévié par un défenseur de manière délibérée. Tout cela mène à une confusion et une incompréhension des spectateurs mais aussi, et surtout, des acteurs qui ne suivent plus toutes ces évolutions de règles. Et s’il est vrai que les joueurs devraient plus s’intéresser aux règles de leur sport, il devient désormais impossible pour eux de maîtriser tous les détails d’un règlement devenu illisible ; ce qui nous amène à croire qu’il faudra bientôt regarder ou arbitrer un match avec le règlement en main plutôt qu’en essayant de sentir le jeu…