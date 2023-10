Christian Benteke à propos d’Eden Hazard : “Il était trop lui dans un monde où il faut donner une certaine image”

Benteke, de trente-cinq jours son aîné, découvre un Eden déjà insouciant, à la coupe mulet. “Quand on était en équipe nationale de jeunes, on se lançait dans nos discussions avec plein de rêves en tête. Ces moments restent les plus importants pour moi, parce qu’ils représentent Eden comme il est. Il aime le foot, mais il préfère les moments en dehors du terrain, pour créer une connexion, une amitié. On a pu partager ces moments, chez les jeunes, et on s’est directement entendu.”

L’équipe belge qui s’est inclinée en demi-finale de l’Euro 2007 U17 face à l’Espagne, avec Eden Hazard (10) et Christian Benteke (9). ©Photo News

Les deux joueurs gardent le contact, font leur carrière de leur côté, l’un à Lille, l’autre dans les clubs belges (Standard, Courtrai, Malines et Genk), mais ils vont se retrouver en Premier League la même année, pendant l’été 2012, et ils deviendront voisins à Londres, quand Benteke a signé à Crystal Palace, en 2016. Il est peu question de foot, dans leurs conversations. “Ce qui m’a toujours frappé chez Eden, c’est son je-m’en-foutisme. Mais c’est ce qui le représente le mieux. Il ne prenait pas les choses au sérieux, il était toujours relax, mais surtout il était lui-même. Quand on était en contact, on parlait très peu de foot. On parlait plus de la famille.”

Le transfert d’Hazard au Real Madrid n’a pas rompu le lien, et Benteke explique : “Quand il était blessé, on avait des discussions sur son retour, sur l’implication. Je lui répétais : on est dans une pyramide, et nous, les joueurs de mon niveau, on est milieu de la pyramide, on a dû travailler comme des fous, souffrir. Toi, tu es au sommet de cette pyramide. Si tu ne souffres pas maintenant, quand vas-tu souffrir ? Prends ça comme un challenge.”

Invité à parler du joueur Eden Hazard, en quoi il l’a marqué, Christian Benteke le résume ainsi : “Sa manière de jouer est sa manière d’être, en fait. Et c’est peut-être ça qui lui a porté préjudice (à Madrid), dans le sens où il était trop lui, dans un monde où tu es obligé de donner une certaine image de toi. Dans le meilleur club du monde, tu dois être rusé alors que lui était trop lui-même.”