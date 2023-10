Notre Eden Hazard (6/8) : la question de la retraite internationale… dès le Mondial 2018

Eden Hazard a évidemment marqué, couronnant son tournoi exceptionnel d’un but qui coûta cher à Krefel. Arrivé en zone d’interview, le Brainois est interrogé sur son avenir (il est déjà cité au Real Madrid), sur le statut de meilleur joueur du tournoi et sur le retour en Belgique et la fête attendue. Alors qu’Eden vient de répondre à une dernière question sur l’avenir de la sélection et les retraites internationales possibles pour certains de ses équipiers, on se risque à en ajouter une qui nous taraude : “Vous avez déjà annoncé que vous ne vous voyez pas faire une très longue carrière. Rassurez-nous : vous serez toujours là dans quatre ans ?”

À lire aussi

Eden n’a que 27 ans et il est encore sur la pente ascendante de sa carrière. Le moment n’est peut-être pas optimal pour poser cette question mais après tout, on ne croise pas Eden Hazard tous les jours. Le connaissant, on s’attendait à une réponse teintée d’humour ou d’ironie et conclue d’un clin d’œil. Mais il prend un air sérieux : “Tout va dépendre de mes performances. Si je suis bon, alors je continuerai. Aussi longtemps que mon corps me permettra de jouer, je continuerai.” Avant d’ajouter : “J’aurai 31 ans à ce moment-là, il y a quatre saisons à disputer d’ici là…”

Très tôt dans sa carrière, le Brainois avait évoqué l’idée d’une retraite précoce, prévenant qu’il ne comptait pas étirer sa carrière jusqu’à 38 ou 40 ans, comme certains. L’amoureux du jeu qu’il était allait forcément raccrocher les crampons à la seconde où le plaisir disparaîtrait. S'il a finalement bien disputé le Mondial 2022, il n'était plus vraiment le même Eden qu'en Russie, quatre ans plus tôt. Et il annonça sa retraite internationale dans la foulée...