Un but et deux assists pour éliminer Lyon sur France Télévisions : le jour où Eden Hazard s’est révélé à la France (VIDEO)

Mais ce 4 mars-là avait une saveur particulière : pour la première fois, on allait pouvoir admirer le talent de ce nouveau crack belge sur une chaîne publique française. France Télévisions allait en effet diffuser le huitième de finale de Coupe de France entre Lille et Lyon, en prime time. Et si l’on s’attendait à voir Eden Hazard revêtir le rôle de joker de luxe, la bonne surprise de le voir parmi les titulaires avait fait monter l’excitation d’un cran.

Aligné en meneur de jeu et affublé du numéro 26, Eden n’allait pas mettre longtemps à comprendre que tout lui réussirait ce soir-là. Il le racontera d’ailleurs dans un documentaire, quelques mois plus tard : “C’était le genre de match où tout vous réussit. C’est bête mais sur mon but, on voit le ballon se soulever pour passer au-dessus du pied d’appui de Makoun, sur mon crochet. Puis on peut penser que Vercoutre va détourner la frappe mais il y a un léger effet extérieur qui fait que le ballon est hors de portée…”

Rudi Garcia, son entraîneur, l’avait compris aussi puisqu’il l’a laissé sur le terrain durant l’ensemble du match. Un fait rare à l’époque puisque Garcia voulait absolument protéger sa pépite, évitant de le brûler. Résultat : Hazard avait délivré l’assist sur le but décisif, à la 93e minute.

Les commentateurs de France Télévisions n’avaient pas caché leur enthousiasme grandissant de minute en minute pour le joueur de 18 ans : “Hé bien dites-moi, vous disiez qu’il est timide mais ce soir il a perdu sa timidité.” Sans oublier les superlatifs : “Exceptionnel”, “Fabuleux”, “Quel monstre.” On ne s’en lasse pas.