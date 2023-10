Après le tremblement de terre en Turquie, le frère de Batshuayi a dû quitter Israël : "Pour l'instant, il va s'entraîner en Belgique"

Promis à une belle carrière, au même titre que les Lukebakio, Bastien ou autre Andy Kawaya, il a surtout connu des expériences de vies qui forgent un être humain.

L'an dernier, celui qui appartient à Barnsley en Angleterre était prêté d'abord à Adanaspor puis du côté de Tuzlaspor. Sportivement, tout se passe bien avec quatre buts marqués en une passe décisive en onze rencontres. Mais l'aventure de l'attaquant prend une autre tournure le 6 février 2023. Ce jour-là, le pays tombe dans le chaos. Deux séismes dévastateurs de d'une magnitude de 7,7 frappent le sud-est. Bilan des courses : 50 000 victimes et des milliers de bâtiments détruits. Heureusement, Aaron Leya Iseka n'est pas touché personnellement par cette tragédie. Mais elle marque un homme et sa carrière sportive.

Cette année, celui qui a notamment évolué pour Marseille au Vélodrome voulait se relancer. Pour cela, il a choisi l'Hapoel Hadera où il signe le 20 septembre. Ce club se trouve au nord de Tel Haviv et à une heure quart de Jerusalem en voiture. Là-bas, il n'est pas totalement en terre inconnue puisque son ami Samy Bourard se trouve déjà au club. Et tout se passe plutôt bien puisqu'il marque dès sa première titularisation trois jours après sa signature. Sauf que cette fois, c'est la guerre qui va mettre des bâtons dans les roues.

Pascal Smeets : "C'est très émouvant"

Il y a cinq jours, le Hamas décide d'attaquer militairement Israël de plein fouet. Les tirs sont meurtriers, l'escalade aussi. Avec ces événements d'une violence sans précédent, le football passe au quatrième plan. Aaron Leya Iseka se retrouve coincé entre deux chaises. Le championnat est arrêté et l'homme âgé aujourd'hui de 25 ans n'a pas le choix : il doit fuir. Son club l'autorise à quitter le pays.

Peter Smeets, l'agent de Leya Iseaka raconte : "Cela a été décidé avec le président pour des raisons de sécurité", explique-t-il pour le Nieuwsblad. Heureusement, le joueur est désormais en lieu sûr, auprès de sa famille. Effectivement, depuis dimanche, il se trouve en Belgique. Pour celui qui s'occupe des intérêts de l'attaquant, il est difficile d'évoquer une situation aussi complexe. "Sur place, la souffrance est partout. Leya Iseka a déjà vécu le tremblement de terre la saison dernière lors de son prêt en Turquie. Ce qui était également très émouvant. En Israël, il s'agit maintenant d'une question politico-religieuse. Il n'a pas très envie d'en parler."

Pour Leya-Iseka, ce retour aux sources était donc obligatoire... même s'il prenait ses marques dans sa nouvelle vie. "Il est douloureux de laisses ses coéquipiers derrière lui. Il avait bien commencé le championnat et se sentait bien dans l'équipe." Son avenir est en tout cas incertain. "Pour l'instant, il va s'entraîner individuellement en Belgique. Nous sommes en contact étroit avec Hadera et Barnsley et nous suivons la situation en Israël tous les jours", poursuit Peter Smeets.

De son côté, Samy Bourard est provisoirement en Turquie. Forcément, l'UEFA suit avec attention ce conflit qui a choqué la terre entière. Tous les matchs du championnat ont été reportés tandis que le match entre la Suisse et Israël qui devait avoir lieu jeudi a été reporté.

En Europe non plus, on ne sait pas ce qu'il adviendra. Pour rappel, le Maccabi Tel Aviv se situe dans le groupe de Gand. A priori, la rencontre devrait se jouer en terrain neutre. Même si le club précise qu'aucune nouvelle n'a été donnée à ce propos. Ce qui est bien normal, tant la situation est neuve et, surtout, dépasse le football.