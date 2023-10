Pourquoi les chiffres historiques du Portugal sauce Roberto Martinez sont à relativiser

Liechtenstein, Luxembourg, Bosnie, Islande et Slovaquie : c’est peu dire que les premiers adversaires du Portugal de Roberto Martinez ne jouent pas dans la cour des grands d’Europe. Pas surprenant, dès lors, de voir la Seleção à la sauce Martinez carburer sur le plan comptable : six matchs, six victoires, six clean sheets et une moyenne de 4 buts inscrits par rencontre.