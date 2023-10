À Malte, Olaigbe sauve encore les Diablotins après une rencontre compliquée (0-2)

Déjà en souffrance pour trouver le chemin du filet face au Kazakhstan, les Diablotins ont encore dû s’en remettre à Olaigbe pour percer un bloc bas. À force d’extirper l’équipe des matchs pièges, l’ailier du Cercle risque bien de débuter en Hongrie mardi pour une rencontre déjà décisive.

Avant cette 75e minute qui a vu Tuur Rommens servir le buteur de 20 ans, on s’est ennuyé autant que Vandevoordt face aux assauts inexistants adverses. Une faible tête de De Winter (23e) et des percussions incessantes bienvenues de Fofana pour tromper le spleen.

Contrairement au portier genkois, Sacco a pu s’illustrer. Le portier maltais est intervenu sur des bons tirs de Fofana (55e, 65e), d’Engels (72e) et du Carolo Sylla juste après son entrée en jeu.

Sur un coup-franc parfait, Engels a fini par mettre les Belges à l’abri (0-2, 90e). Une bonne façon de souffler. Grâce à ces deux succès, les partenaires de Vranckx rejoignent les Hongrois, défaits ce vendredi en Ecosse (3-1), et l’Espagne avec six unités en deux matchs. C’est bien là l’essentiel. De quoi aborder le déplacement en Hongrie avec plus de sérénité même s’il faudra en montrer davantage.

Malte : Sacco ; Spiteri, Vassallo, Ellul ; Mohnani (78e Micallef), Bondin, Sciberras (74e Letherby), Garzia ; Borg (87e Carbone), Zammit (74e Bridgman), Veselji (78e Engerer).

Belgique : Vandevoordt ; Rommens, Spileers, De Winter ; Engels, Vranckx, Matazo (78e Stroeykens), Oyen (62e Sylla), Van der Brempt (46e Siquet) ; Fofana (83e Mbangula), Stassin (62e Olaigbe).

Arbitre : M. Nielsen.

Avertissements : Sciberras, Micallef.

Les buts : 75e Olaigbe (0-1 ; assist : Rommens), 90e Engels (0-2).