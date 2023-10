L’ancien secrétaire général de l’Uefa est depuis devenu président de la Fifa grâce à son sens politique à vous faire passer Frank Underwood que joue Kevin Spacey dans House of Cards pour un premier communiant. Infantino l’a encore étalé ces dernières semaines lors du processus d’attribution de la Coupe du monde 2030. En faisant comprendre il y a un an au Maroc qu’il serait de bon ton de se rapprocher de l’Espagne et du Portugal, il s’est mis dans la poche les Européens et les Africains. Et s’il a décidé de faire jouer trois matchs en Argentine, au Paraguay et en Uruguay, il ne faut pas y voir une volonté de sa part de ne surtout pas insulter l’histoire avec sa Coupe du monde du centenaire. Mais simplement une nouvelle partie de bonneteau magique. Avec un gagnant qui n’est pas à trouver à Madrid, Lisbonne, Rabat, Buenos Aires, Asunción ou Montevideo mais bien du côté de Riyad.

L’Arabie saoudite lorgne la Coupe du monde depuis plusieurs années. Mais Infantino a vite compris que confier l’organisation aux Saoudiens dès 2030 serait trop compliqué. Ce qui explique ce lapin sorti de son chapeau. Puisque le règlement de la Fifa interdit à une confédération de postuler deux fois de suite, mathématiquement, seuls l’Asie et potentiellement l’Océanie peuvent prétendre à recevoir la 25e édition du tournoi. Et tant qu’à faire, la fédération internationale a décidé de changer les règles du jeu et la durée de la partie. Les pays intéressés peuvent se contenter d’avoir seulement quatre stades opérationnels au lieu de sept au moment de faire acte de candidature. Et ils ont jusqu’au 31 octobre pour envoyer leur dossier. Un laps de temps réduit qui fait le bonheur de l’Arabie saoudite. Reste qu’un petit grain de sable pourrait faire dérailler cette belle mécanique : l’Australie, qui vient d’accueillir le Mondial féminin et qui sera l’hôte des JO en 2032, pourrait se lancer en compagnie de l’Indonésie, de la Malaisie et de Singapour. Mais gageons qu’Infantino a encore l’un ou l’autre tour dans son sac.