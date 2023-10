Neymar s’emporte après un jet de pop-corn venu des tribunes

Avant cela, Neymar sortait d’une rencontre décevante pour sa 127e sélection. Auteur de l’assist sur l’ouverture du score de Gabriel (50e), le numéro 10 a aussi manqué deux occasions franches en seconde période.

Un statut remis en cause ?

Neymar et le Brésil, ça ressemble à un “je t’aime moi non plus”. Côté pile, le crack reste une véritable idole au Brésil. Il est d’ailleurs entré dans les livres d’histoire en devenant le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção, devant Pelé. Côté face, l’ancien Barcelonais est sorti frustré d’une Coupe du monde qui ne veut décidemment pas de lui. De quoi alimenter des rumeurs de retraite internationale. Après un break imposé de neuf mois, des suites d’une blessure à la cheville, Neymar les a finalement fait taire en enfilant à nouveau le maillot auriverde en septembre dernier.

Le numéro 10, aujourd’hui âgé de 31 ans, conserve pour l’instant un statut de cadre dans la sélection de l’intérimaire Fernando Diniz. En sera-t-il autant avec le prochain sélectionneur, qui devrait être Carlo Ancelotti ? Le niveau du championnat saoudien et le train de vie de Neymar, souvent remis en cause, pourraient rabattre les cartes. Et ce ne sont pas les joueurs offensifs qui manquent dans le vivier auriverde.

Les hommes de Fernando Diniz occupent après trois journées la deuxième des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Les six premiers seront automatiquement qualifiés pour le Mondial américain.