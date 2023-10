La chronique de Christophe Franken : on s’est embourgeoisé et la valse de Vienne l’a prouvé

Les festivités d’avant-match dans le stade Ernst Happel étaient puissantes. Un speaker qui a fait monter l’ambiance crescendo, d’abord avec des quiz pour les supporters puis de la musique entraînante. Les fans ont alors sorti les 45 000 drapeaux préparés sur chaque siège pour donner l’impression que l’enceinte dansait dans une valse. C’était beau.

Puis l’assemblée a repris en chœur un tube local, inconnu pour nous et un peu ringard, mais qui a donné des frissons à tout le monde. Un hymne puissant qui fait basculer le stade dans une ambiance énorme. La musique électronique a pris le relais jusqu’à un tifo splendide, préparé par les ultras. L’effet était très réussi pour l’entrée des joueurs.

L'état du Heysel n'est même pas une excuse

Forcément, les joueurs autrichiens ne pouvaient que bien commencer le match, poussé par un douzième homme si festif. Ce sont les Diables qui ont marqué dans le premier quart d’heure mais le cours du jeu aurait voulu l’inverse. En tribune de presse, on était presque gêné de casser l’ambiance de cette façon vis-à-vis des confrères locaux.

En quittant le stade quelques heures plus tard, on avait encore quelques musiques en tête. Comme quand on rentre d’une soirée où on aurait aimé que les minutes avancent moins vite. Puis on s’est calmé en pensant à l’ambiance du Heysel. Avec un speaker qu’on n’entend pas tellement la sono est mauvaise. Avec des voitures publicitaires qui tournent sur la piste à la place des drapeaux. Avec des tribunes qui s’amusent souvent mais qui ne poussent pas vraiment à l’unisson avec les ultras, qui font leur possible pour réveiller l’enceinte.

Vous allez dire que le stade Roi Baudouin ne se prête pas à la fête. Et vous aurez raison. Mais le stade Ernst Happel non plus. Il est aussi grand, aussi vieillot et les tribunes sont encore plus éloignées du terrain qu’à Bruxelles. De la tribune de presse, on ne savait même pas distinguer la minute du jeu sur l’écran géant, tant on était loin. Et pourtant, on a une bonne vue.

Mais toutes ces contraintes techniques ont été oubliées dans l’ambiance autrichienne. Parce que l’équipe nationale revit là-bas et que les gens sont fiers d’avoir forcé cette finale de groupe face aux Diables. Il y a dix ans, c’était nous qui faisions la fête dans les tribunes. On s’est un peu embourgeoisé, il faut bien le reconnaître.