Philippe Clement, 49 ans, était sans club depuis son départ de Monaco en juin dernier, remercié alors un an avant la fin de son contrat. Il succède chez les Rangers à Michael Beale.

Clement était arrivé sur le Rocher le 3 janvier 2022 en remplacement de Niko Kovac. Il avait réalisé une bonne seconde moitié de saison (14 victoires dont 9 consécutives, 5 partages et 5 défaites) et Monaco avait terminé à la 3e place derrière le PSG et l'OM. La saison suivant fut moins brillante puisque l'ASM n'a gagné que 19 de ses 38 matchs en championnat (8 partages et 11 défaites) terminant 6e et manquant un ticket européen.

Philippe Clement avait quitté le Club Bruges pour rejoindre Monaco, après deux saisons et demie passées dans la Venise du Nord.

L'ancien Diable Rouge avait débuté sa carrière d'entraîneur en 2017 à Waasland-Beveren après six années comme entraîneur adjoint au Club de Bruges, où il avait assuré l'intérim en 2012 après le licenciement de Georges Leekens. Six mois après son arrivée chez les Waeslandiens, il s'était engagé avec Genk, où il a remporté le titre avec les Limbourgeois en 2018-2019.

Clement était revenu à Bruges comme entraîneur principal, ajoutant deux nouveaux titres de champion de Belgique à son palmarès avant de signer un contrat à durée indéterminée à l'été 2021. Lors de sa 3e saison à Bruges, il avait quitté les Blauw en zwart alors que ceux-ci pointaient au 2e rang du championnat à 7 points de l'Union et avaient été éliminés en Ligue des Champions.