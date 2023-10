En Palestine, la lueur intacte du football

Malgré le caractère anecdotique du football dans ces heures sombres, nous nous sommes penchés sur la pratique et l’organisation du sport le plus populaire de la planète dans ce pays meurtri du Moyen-Orient.

Reconnu tardivement par la Fifa

La Fédération palestinienne de football, dont les prémices remontent au début des années 30, a été officiellement reconnue par la FIFA en 1998. Depuis lors, elle tente tant bien que mal de se développer sous l’impulsion de son controversé président Jibril Rajoud, ancien prisonnier et “ancien shérif de la Cisjordanie” comme le qualifie Le Monde. Selon le quotidien français, “son principal succès est la relance du championnat, paralysé depuis l’an 2000 par les check-points israéliens.”

Le président de la FIFA Joseph Blatter (à gauche) et le président de la Fédération palestinienne de football Jibril Rajoub près de Ramallah, le 20 mai 2015. ©AFP

La compétition palestinienne est composée de deux ligues de douze clubs : une à Gaza et une en Cisjordanie. “Il y a aussi quelques compétitions chez les jeunes mais, vu le contexte géographique et sécuritaire, ce n’est pas simple de les former”, nous explique Ramzy Baroud, journaliste et auteur palestinien, rédacteur en chef de Palestine Chronicle.

Les meilleurs sont généralement vite repérés et, quand ils acceptent de quitter leur terre, ils font le bonheur des championnats aux alentours : le Qatar, l’Arabie saoudite ou le Koweït. “Le football est une grande passion pour de nombreux Palestiniens”, insiste Baroud.

guillement On veut prouver qu’on peut faire du football malgré l’occupation.

La Fédération a également œuvré au développement d’un championnat féminin et à la construction de plusieurs dizaines de petits terrains synthétiques. Mais la récente recrudescence des combats menace ces efforts et risque de ramener les jeunes footballeurs vers des sites détériorés.

“J’ai appris à plonger ici, dans cette cour d’école, sur ce béton, et je me suis évidemment blessé de nombreuses fois”, témoigne le gardien international Tawfiq Ali dans un reportage de l’émission “L’effet papillon”, produite par l’agence de presse CAPA. “Mais on ne partira pas d’ici. On veut prouver qu’on peut faire du football malgré l’occupation.”

guillement Le football est devenu une force unificatrice.

Selon différentes estimations, la PFA (Association palestinienne de football) ne compterait que quelques milliers d’affiliés. Le chiffre est difficile à arrêter.

Une certitude : le football rassemble dans ce pays divisé. Il actionne des vertus sociétales indispensables à sa population : l’activité physique, la cohésion sociale et la confiance en soi. “La passion et l’affluence témoignent de l’importance de ce sport pour nous. Il est devenu une force unificatrice”, déclarait Jibril Rajoub dans un reportage réalisé par la Fifa en 2019.

La pratique du football n'est pas simple pour les jeunes Palestiniens. ©AFP or licensors

Entre fléaux, conflits et bon vouloir israélien

Malgré tous ces efforts, le quotidien des joueurs n’est pas simple, et les attaques menées depuis le 7 octobre ne font qu’empirer les choses. Au-delà des infrastructures, le manque de stabilité géopolitique, de moyens financiers et l’éternelle corruption sont autant de fléaux qui gangrènent son organisation.

Sans parler des combats meurtriers. “Dans le passé déjà, de nombreux joueurs palestiniens ont été abattus ou emprisonnés. Des talents prometteurs ont été gâchés à cause de la difficile réalité vécue en Palestine occupée”, déplore Ramzy Baroud.

Photo prise le 5 juin 2018 à Hebron (Cisjordanie) montrant un portrait du président palestinien Mahmud Abbas à côté de la star argentine Lionel Messi. ©AFP

On ne compte plus, non plus, les interdictions de circuler, les interrogatoires arbitraires, les difficultés d’obtenir des visas ou d’organiser des compétitions. Dernièrement, le vainqueur du championnat de Gaza n’a pas pu se déplacer pour rencontrer son homologue cisjordanien dans ce qui devait constituer l’équivalent de la Supercoupe.

Noureddine Ould Ali, ancien adjoint et sélectionneur de l’équipe nationale, nous résume : “C’est compliqué de construire quelque chose sur la durée quand l’autorité de l’occupant peut très vite tout détruire, physiquement ou administrativement.”

Le match amical contre le Tadjikistan, prévu le vendredi 13 octobre, a été annulé. Deux jours plus tard, l’Algérie a confirmé qu’elle accueillerait les prochains matchs qualificatifs de la Palestine. Le prochain est prévu le 21 novembre face à l’Australie.

Ces aléas n’empêchent pas l’espoir et la ténacité d’un peuple foncièrement passionné par le ballon rond. Et qui rêve secrètement de participer à sa première phase finale de Coupe du monde malgré sa 97e place au classement FIFA.

Une lueur intacte.