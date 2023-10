Le plus beau palmarès d’Écosse, un derby unique et deux Belges : ce qui attend Philippe Clement aux Glasgow Rangers

L’objectif de l’ancien médian sera clair : combler son retard sur l’éternel rival, le Celtic Glasgow. Dans un championnat écossais à deux vitesses, la place importe peu. Seul le comparatif face au Celtic compte.

Imiter Steven Gerrard

Avec 53 titres de champion, les Boys du Celtic ne pointent plus qu’à deux longueurs des Rangers dans la course au plus grand club d’Écosse. Philippe Clement devra donc imiter Steven Gerrard, dernier entraîneur titré avec les Rangers, en 2021, pour espérer s’inscrire sur le long terme.

Sa tâche ne sera pas aisée. Après sept journées, les finalistes de la Ligue Europa 2022 comptent déjà trois défaites mais surtout huit points de retard sur le Celtic. Fort heureusement pour lui, Philippe Clement retrouvera en Écosse un système qu’il connaît : les play-off. Après la phase régulière, où chaque équipe s’affronte à trois reprises, des play-off à six désignent le champion. Différence notable par rapport à la Belgique : les points ne seront pas divisés par deux. Il reste donc aux Rangers et à Philippe Clement trois Old Firm pour revenir dans la course au titre.

Intégrer les recrues estivales

Le premier chantier de Clement sera de redonner de l’allant à une attaque en panne sèche, avec 13 buts en huit matchs. La faute à un mercato raté. Les départs de cadres de l’attaque cet été, comme Kent, Fashion Sakala (passé par Ostende) ou Morelos, n’ont pas été compensés par les recrues Dessers, Lemmers et Danilo, auteurs à eux trois de quatre maigres buts depuis leur arrivée à Glasgow.

Un goût de Belgique

Il n’y a pas que la météo qui rappellera la Belgique à Philippe Clement. Depuis leur retour au premier plan, les Rangers ont pris un accent belge. Recruté en janvier 2022, Nicolas Raskin s’est forgé en statut de titulaire malgré une blessure qui l’a éloigné des terrains en début de saison. Philippe Clement retrouvera également Cyriel Dessers mais aussi l’ancien attaquant anderlechtois Kemar Roofe et l’ancien ailier du Cercle, Rabbi Matondo.

Historiquement, un autre Belge a porté avec fierté le maillot des Rangers de 2004 à 2007 : Thomas Buffel, élément clé du dernier titre limbourgeois sous les ordres de… Philippe Clement. C’était en 2019.

Un effectif taillé pour le “système Clement”

Selon les chiffres de Transfermarkt, l’effectif des Rangers est certes moins bankable (105 millions) que celui de Monaco (322 millions d’euros) mais à l’échelle belge, seuls Bruges et Genk ont un effectif a priori plus qualitatif.

Philippe Clement a donc des armes à sa disposition, notamment sur les ailes avec James Tavernier, capitaine et moteur de l’équipe. Joueur le plus décisif la saison dernière, le défenseur anglais a inscrit 16 buts, la plupart sur pénalty ou sur coup franc, pour huit assists. Une capacité de projection qui pourrait faire des merveilles dans le “système Clement”, articulé autour de défenseurs latéraux offensifs (Clinton Mata à Bruges, Caio Henrique à Monaco).

Le défenseur anglais James Tavernier (31 ans) pourrait être l'une des pièces maîtresses des Rangers de Philippe Clément (Andy Buchanan / AFP) ©AFP or licensors

Louis II – Ibrox, deux stades deux ambiances

Loin des 8 000 spectateurs de moyenne à Monaco, Philippe Clement pourra cette fois compter sur le soutien du douzième homme. Ibrox, stade des Rangers depuis 1899 (51 000 places), est toujours plein à craquer. Même dans les heures les plus sombres des Gers, après la faillite de 2012, Ibrox chante, rugit et pousse son équipe.

Un stade de 51 000 places toujours rempli, même en quatrième division

Une rivalité unique au monde

Impossible de dissocier l’histoire des Rangers de celle de leur éternel rival, le Celtic. Fondés en 1872, les Rangers restent le club étendard des Écossais de souche, protestants et loyaux à la Couronne britannique. Tout l’inverse des fans du Celtic, le club des immigrés irlandais, catholiques et républicains. Si les deux clubs se sont d’abord montrés complices, en témoigne le nom donné au derby, le Old Firm pour “Vieille combine”, cette rivalité dépasse aujourd’hui le seul cadre du sport. La rencontre a souvent été le théâtre d’affrontements violents entre supporters des deux camps.

Nicolas Raskin en action dans le Old Firm, face au Celtic pour une rivalité sans pareil (Malcolm Mackenzie / Photo News). ©PA Wire/PA Images

Sur les 437 matchs officiels disputés entre les deux équipes depuis 1890, les Rangers ont remporté 169 Old Firm contre 166 pour le Celtic. Tâche a Philippe Clement d’éviter que son mandat ne soit associé à la prise de pouvoir du Celtic sur la ville et sur l’Écosse.