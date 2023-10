Kolo Muani, Thuram ou Giroud : en équipe de France, c’est l’heure de la chasse au neuf

Si Kylian Mbappé est incontournable à gauche quand l’alternance joue entre Ousmane Dembélé et Kingsley Coman à droite, l’identité de l’avant-centre titulaire est plus difficile à cerner avec un match à trois entre Randal Kolo Muani, Olivier Giroud et Marcus Thuram.

“La hiérarchie de septembre, octobre, novembre est évolutive, a tempéré en début de rassemblement Didier Deschamps. Je fais toujours mes choix dans l’optique d’être plus dangereux pour l’adversaire, par rapport à un scénario et à une situation. Et il y en a qui commence, cela laisse des options en cours de match, son remplaçant peut bénéficier du travail de celui qui a débuté.” À huit mois de l’Euro, état des lieux.

Kolo Muani ou la crise de croissance

Il aurait pu être le héros de tout un pays. Mais Randal Kolo Muani n’est pas parvenu à tromper Emiliano Martinez au bout de la prolongation, empêchant la France de devenir championne du monde au Qatar. “Il est encore atteint par cette occase-là, a estimé Djibril Cissé dans les colonnes de L’Équipe. C’est un truc qui marque. Tant qu’il n’aura pas exorcisé cela, par exemple en marquant sur un très gros match, ce moment va le handicaper mentalement. Alors, oui, il force peut-être un peu les choses. Le jour où il sera libéré, il avancera. Mais c’est encore un traumatisme.”

Dix mois plus tard, l’autre crack de Bondy qui fêtera ses 25 ans en décembre a changé de statut. Lui qui a été rappelé après la blessure de Christopher Nkunku a débuté cinq des sept derniers matchs des Bleus mais son compteur reste bloqué à un but, celui contre le Maroc, en 11 sélections.

Si son été a été rythmé par l’épisode de son transfert compliqué à se concrétiser, qu’il a ensuite connu une petite blessure à la cheville droite avant le dernier rassemblement, celui qui a été titulaire lors des deux derniers matchs en Allemagne et aux Pays-Bas a plus inquiété que rassuré. Mais son rendement correct au PSG (cinq buts et deux passes décisives en dix apparitions) plaide pour une crise de croissance de cet attaquant élancé (1,87m, 73 kilos) qui peine à jouer sur sa vélocité.

Randal Kolo Muani a été décevant aux Pays-Bas.

Marcus Thuram en quête de constance

Lui aussi a déboulé au Qatar sans prévenir en étant le 26e homme rappelé au premier jour du rassemblement. Lui aussi a changé de monde cet été en passant de Mönchenglabach à l’Inter Milan. Et lui aussi se débat avec un déficit d’efficacité en bleu. Face à l’Irlande le mois dernier, Marcus Thuram a enfin débloqué son compteur le jour de la 11e de ses 13 sélections après avoir remplacé un Giroud blessé.

“Là où il joue aujourd’hui, il sait qu’il doit marquer, a prévenu Deschamps. On l’attend pour cela.” Et le fils aîné de Lilian a très précisément choisi l’Inter dans cette optique puisque les Lombards voient en lui un avant-centre plutôt qu’un attaquant polyvalent qui a alterné en Allemagne entre la gauche et l’axe. Son début de saison réussi avec trois buts et cinq passes décisives en dix matchs dans un club où il a vite trouvé ses marques pour prendre la suite de Romelu Lukaku aux côtés de Lautaro Martinez s’érige comme une promesse à tenir en bleu. À condition d’avoir cette constance qui est la sienne en club.

Marcus Thuram a débloqué son compteur en équipe de France contre l'Irlande le mois dernier.

Giroud version assurance

Il y a eu sa fin de match assez dingue dans les buts de l’AC Milan face au Genoa. Mais il y a aussi tout le reste : avec quatre buts et trois passes décisives en sept rencontres, Olivier Giroud (37 ans) a rappelé qu’il ne fallait jamais l’enterrer. À tel point que les dirigeants milanais réfléchissent à très vite prolonger son contrat qui s’achève en juin.

“Il va faire une Zlatan et vous entendrez encore parler de lui à 40 ans”, s’est amusée dans le Figaro son épouse Jennifer. “C’est son mérite d’être là, il a le physique qui le permet, l’hygiène, le mental, convient Deschamps. Il a cette envie de se maintenir au haut niveau.” Où il incarne une forme d’assurance. Par son impact statistique puisque le meilleur buteur des Bleus (54 réalisations en 126 sélections) marque une fois toutes les 133 minutes sur la scène internationale. Mais aussi par la qualité de la relation technique nouée avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann jamais aussi bons que lorsqu’ils peuvent s’appuyer sur leur pivot préféré.