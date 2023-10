La France facile vainqueur de l'Écosse en amical (4-1)

L'Écosse avait bien débuté la rencontre et a même surpris les vice-champions du monde, Billy Gilmour profitant d'un cadeau de la défense française pour ouvrir le score (11e). Les Bleus n'ont pas tardé à réagir via Benjamin Pavard, formé à Lille. Le défenseur du Bayern a d'abord décroisé sa tête sur un corner d'Antoine Griezmann (16e) avant de reprendre d'une tête plongeante un centre de Kylian Mbappé (25e). Le capitaine des Bleus a ensuite inscrit un penalty avant la pause (40e). Entré en jeu, Kingsley Coman a inscrit un quatrième but, juste après une tentative de Griezmann sur la barre (70e).