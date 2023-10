Une île administrée par un pays hôte déjà éliminée de la course au Mondial 2026

L’île de 170 000 habitants, classée 201e au ranking FIFA, s’est inclinée ce mardi dans sa double confrontation face à Singapour (défaite 2-1 l’aller et 0-1 au retour), pour le compte du premier tour des éliminatoires de la zone Asie. Une petite déception pour les coéquipiers de Travis Nicklaw, qui avaient sorti le Bhoutan lors du premier tour des éliminatoires pour le Mondial 2022.

Que les habitants de Guam se rassurent, ils ne sont pas les seuls à déjà être hors-jeu pour le Mondial américain. La Mongolie, le Cambodge, le Sri Lanka et Timor-Leste sont d’ores et déjà éliminés. Cinq autres nations verront leur parcours en éliminatoires s’arrêter d’ici ce mardi.

Un long périple éliminatoire

Alors que l’Europe clôturera en novembre ses éliminatoires pour l’Euro 2024, les vingt équipes les plus faibles de l’AFC (pendant asiatique de l’UEFA) jouent déjà ce mardi leur ticket pour le Mondial 2026 dans une double confrontation à quitte ou double.

Ces dix vainqueurs accéderont au deuxième tour, dans lequel 36 équipes seront réparties en neuf poules de quatre. Les premiers et deuxièmes de chaque groupe se qualifieront pour le troisième tour où les 18 rescapés seront à nouveau répartis en trois groupes de six équipes. Vous suivez toujours ? Les premiers et deuxièmes de chaque groupe seront, cette fois, les premiers qualifiés du continent asiatique pour le Mondial 2026.

Le Japon devrait aisément se qualifier pour le prochain Mondial américain (PAUL MILLER / AFP) ©AFP or licensors

Pour les troisièmes et quatrièmes, l’aventure ne sera pas terminée pour autant. Ils pourront encore rêver du Mondial par le biais d’un quatrième tour, avec deux groupes de trois équipes. Les deux vainqueurs de groupes se qualifieront à leur tour pour la Coupe du monde 2026, tandis que les deuxièmes s’affronteront dans un cinquième et dernier tour qui désignera la nation asiatique qualifiée pour les barrages intercontinentaux. Soit potentiellement 22 matchs pour accéder à la compétition suprême.

Ce parcours du combattant s’étalera sur deux ans, jusqu’en octobre 2025. Grâce à l’élargissement de 32 à 48 équipes, l’AFC comptera huit ou neuf nations qualifiées pour la prochaine Coupe du monde, contre six en 2022.