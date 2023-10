Suite à cela, le joueur de football a décidé de passer à l’action en portant plainte contre le ministre français de l’Intérieur. Mais ce n’est pas tout. Karim Benzema va également intenter une action en justice à l’encontre… d’Eric Zemmour. La raison ? Le président de Reconquête ! s’en est lui aussi pris au joueur.

À lire aussi

Dans Télématin sur France 2 ce jeudi, Eric Zemmour a ainsi déclaré : “C’est un musulman qui veut appliquer la charia, et la charia prévoit le djihad, et le djihad ça veut dire tuer Dominique Bernard, ça veut dire tuer Samuel Paty”. Avant d’ajouter : “Je fais un lien direct. Parce que toutes ces personnes-là pensent que la charia est une loi divine, qu’elle s’impose à eux […] et que cette charia prévoit entre autres le djihad qui est la guerre sainte contre les infidèles”.

L’avocat de Karim Benzema a réagi à ces nouvelles accusations et annonce engager des poursuites pour diffamation. “C’est très révélateur d’une dérive. La dérive, ce n’est pas la dérive islamiste de Karim Benzema. C’est la dérive des mentalités de notre classe politique. Ça me préoccupe beaucoup”, a ainsi déclaré l’avocat à Libération.