Eden Hazard a une idée de la façon dont il pourrait se reconvertir dans le foot (VIDEO)

S’il a d’abord fermé la porte à un avenir comme entraîneur (”Cela demande trop de temps et d’implication”), le Brainois n’a pas caché qu’il pourrait vouloir coacher des “tout-petits”, de “cinq ou six ans”, un jour. Une bonne manière de concilier le plaisir sans se mettre trop de contraintes et son amour des enfants.

Reste à savoir si ce sera à Madrid, où il vit toujours, où en Belgique. Mais il y a fort à parier que cette annonce a été prise au pied de la lettre par plusieurs présidents de clubs.