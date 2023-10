Voetbal Vlaanderen s'élève contre les investissements étrangers dans le foot amateur comme à Visé, La Louvière Centre et l'Olympic

Avec Visé, Virton, La Louvière et l'Olympic de Charleroi en Wallonie, Diest a donc rejoint Rupel Boom et Alost parmi les clubs flamands sous égide étrangère. "Pour nous, le football amateur appartient aux communautés locales, engagées dans le développement de la jeunesse", a commenté De Klerck. Les clubs amateurs dont les propriétaires sont étrangers risquent de devenir un maillon d'un groupe plus large, où les joueurs sont stockés pour être revendus. "Cela va à l'encontre de tout ce que le football représente", a-t-il regretté.

VV veut désormais interpeller les gouvernements, les règles en la matière ayant été rendues obsolètes par la nouvelle législation européenne. L'association des clubs flamands se sent impuissante lorsqu'il s'agit d'empêcher les propriétaires étrangers de s'installer dans le football amateur.

"Il y a de fortes chances que les règles ne soient pas applicables sur le plan civil", a expliqué Nand De Klerck. "C'est pourquoi nous voulons travailler avec les gouvernements pour déterminer nos options. Comment pouvons-nous ajuster ces règles? Il est probable qu'au moins une partie de la solution doive être élaborée au niveau européen", a-t-il admis. Et si la procédure risque d'être longue, cela ne rebute pas le porte-parole de VV. "Nous devons essayer maintenant, nous devons à chaque jeune joueur, entraîneur et supporter de protéger notre football".