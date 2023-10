Cette Super League africaine qui interpelle en Europe !

Ce vendredi, sera donné en Tanzanie le coup d’envoi de l’African Football League. Cette nouvelle compétition innovante mettra aux prises huit grands clubs venus des quatre coins du continent africain. Tiens, tiens ! Mais ne s’agirait-il pas d’un remake de la moribonde Super League européenne ? Il y a, en tout cas, de troublantes ressemblances. D’ailleurs, au départ, l’épreuve avait été baptisée Superligue africaine. Et les mauvaises langues de se demander pourquoi la CAF autorise et promeut même une compétition fermée et élitiste en Afrique, là où l’UEFA est montée sur ses grands chevaux pour stigmatiser et interdire le projet de Super League en Europe. Et si la Fifa n’était, en vérité, pas si hostile à ce type de format ? Gianni Infantino n’a jamais réellement suivi Aleksander Ceferin dans son allergie à une épreuve sur invitations réservée aux plus grands clubs européens et pouvant générer, en filigrane, d’énormes revenus de sponsoring et de publicité. Quelque part, l’African Football League pourrait donc servir, à petite échelle, de laboratoire à ciel ouvert pour de futures compétitions. Certes, les participants (de l’Espérance de Tunis au Al Ahlyf égyptien en passant TP Mazembe congolais ou le Wydad marocain) ne font pas rêver la planète-foot comme le Barça, le Real ou la Juve. Mais ils font référence en Afrique et on aurait tort de snober ce tournoi qui écrira peut-être le premier chapitre d’un nouveau livre.