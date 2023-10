La chronique de Jonathan Lange : Attentat de Bruxelles, à la chasse aux fantômes

Le Heysel a été une victime collatérale et non directe comme le Stade de France en 2015 de l’obscurantisme venu nous attaquer dans l’un de nos temples modernes. Il n’empêche, l’idée d’un traumatisme est remontée à la surface.

Dans cette longue soirée de lundi, les chants venus des tribunes qui se sont répondu à coup de Sweden et de Belgium ont rappelé que le sport en général et le football en particulier peuvent être la bagatelle la plus sérieuse du monde en ces heures sombres. Un îlot de solidarité, de fraternité pour afficher notre liberté comme l’avait été cette fameuse Marseillaise chantée par Wembley il y a un peu plus de sept ans dans un tourbillon d’émotions dont tout le monde se serait bien passé.

Le sport est et doit rester une fête mais il n’est plus un sanctuaire.

S’ils sont brocardés à juste titre au moindre écart, les supporters doivent aussi être mis en avant en pareil cas. Le sport est et doit rester une fête mais il n’est plus un sanctuaire, il est même devenu une cible. Se sentir en sécurité à 100 % est malheureusement devenu une utopie. Avec le week-end qui arrive vient l’heure de retourner dans les tribunes. Ce qui peut charrier son lot de questionnements vu le climat pesant qui règne à nouveau. À Lille mardi, ce France – Écosse était trop proche dans le temps et l’espace pour penser à autre chose. La minute de silence a été poignante. Par-delà la fatalité de ne même pas devoir réexpliquer à l’enfant de neuf ans présent à nos côtés les raisons de ce recueillement, la lumière qui s’est rallumée dans ses yeux quand le match a commencé, nous a rassurés. Cette même lumière qui doit chasser ces maudits fantômes.