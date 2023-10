Leo, le Roi de la Messi League Soccer : “J’apprécie ce nouveau chapitre de ma vie”

On le savait bien entendu avant son arrivée en Floride : Messi n’a pas été attiré par les Shake Shack et les friandises au beurre de cacahuète. Toute la Ligue a dû y mettre du sien pour que l’Argentin ne succombe pas aux sirènes de l’Arabie saoudite. Messi s’est vu offrir un salaire hors normes, qui le classe bien entendu au-dessus de tous les autres joueurs de la MLS : 20 446 667 dollars (19 393 459,18 €) par an. Olivier Renard doit ouvrir de grands yeux en découvrant ces chiffres, lui dont la masse salaire au CF Montréal n’atteint pas les 11 millions de dollars (10 920 537 $).

Top 10 des masses salariales en MLS ©IPM Graphics

Six clubs du top 10 ne disputent pas les playoffs

Rien qu’avec son salaire mirobolant, on constate que Messi gagne plus que la plupart des clubs de la Ligue ! En effet, seuls Toronto et les deux clubs de Los Angeles (Galaxy et FC) ont une masse salariale pour leur groupe plus importante que le salaire du seul champion du monde. On est vraiment dans la Messi League Soccer. Mais l’argent, s’il y contribue, ne fait pas le bonheur. On constate ainsi que l’Inter Miami ne disputera pas les playoffs, comme Toronto, le LA Galaxy, Chicago, Austin et DC United. Soit 6 clubs figurant dans le top 10 des masses salariales les plus importantes de MLS.

Pour en revenir au cas de Messi, comme si son salaire ne suffisait pas (on évoque ses trois équipiers à 67 000 $ l’année ?), il faut rappeler que l’Argentin touchera des bénéfices d’Adidas et d’Apple TV, sponsors de la MLS. À ces 20,4 millions de dollars, il faut donc rajouter 30 millions par an pour un contrat courant jusqu’en 2025, avec une option pour 2026. Et il serait bien étonnant qu’on n’apprenne pas un jour que Messi ait négocié lors de son arrivée un droit d’entrée en MLS pour un club à prix préférentiel, comme David Beckham, son patron, l’a fait en débarquant au Los Angeles Galaxy en 2007.

Benteke 9e de MLS

Difficile en tout cas pour les joueurs de MLS de rivaliser avec l’aura de l’Argentin, qui ne disputera donc pas les playoffs avec l’Inter Miami cette saison mais vise le titre l’année prochaine, avec peut-être le renfort de son grand ami Luis Suarez. Le deuxième du classement des salaires derrière Messi est un autre visage connu, Lorenzo Insigne (Toronto) avec plus de 15 millions de dollars (14,6 millions d' €). Shaquiri (Chicago) complète le podium avec 8,153 millions (7,73 millions d' €).

Qu’en est-il de nos petits Belges en MLS ? Christian Benteke (DC United) figure en bonne position puisqu’il est 9e en MLS, avec un salaire de 4 432 778 $ (4,2 millions d' €). De son côté, Dante Vanzeir (New York Red Bulls) perçoit 1 459 767 $ (1,384 million d' €), contre 999 375 $ (947 727 €) pour Brecht Dejaegere à Charlotte et 396 125 $ (375 653 €) pour Logan Ndenbe à Sporting Kansas City.