Vers une coupe du monde féminine en Arabie saoudite ? “Pourquoi pas !”

On le sait, l’organisation de la Coupe du monde masculine 2034 n’est plus un rêve, mais peut-être bientôt une réalité pour l’Arabie saoudite. La candidature a déjà été envoyée, et avec la co-organisation de six pays sud-américains et européens pour l’édition 2030, on voit mal comment l’édition suivante pourrait échapper au royaume.