Alors que le Real Madrid de Zinédine Zidane lui fait les yeux doux depuis un moment, le Belge est en passe de rejoindre les Merengues pour une somme avoisinant la centaine de millions d'euros.





Selon une récente réévaluation de la valeur marchande des joueurs par le site spécialisé Transfermarkt, le Brainois vaut actuellement 150.000.000 d'euros. C'est autant que son compatriote Kevin De Bruyne. Le joueur de Manchester City, freiné par les blessures, a peu joué cette saison mais sa valeur marchande n'a pas dégringolé. D'autant plus que KDB est de retour au top. En atteste sa rencontre de haut vol face à Tottenham ce mercredi en Ligue des Champions. Il est d'ailleurs le milieu de terrain le plus onéreux.













Kylian Mbappé et Neymar sont les deux joueurs les plus chers du marché, valant respectivement 200 et 180 millions d'euros. Lionel Messi complète le top 3.





Mo Salah et Eden Hazard ont été préférés à Harry Kane et Antoine Griezmann. Ces deux derniers ont aussi une valeur marchande de 150 millions mais évoluent davantage dans l'axe du jeu. Celui-ci est bouché par les trois joueurs les plus chers du marché. Un cran plus bas dans le jeu, on retrouve Kevin De Bruyne, qui sera épaulé par Ngolo Kanté. En défense, Varane est épaulé de Van Dijk et De Ligt. Le Français est toujours le défenseur le plus cher au monde, devançant l'arrière central de Liverpool de cinq millions. De Ligt, qui n'est âgé que de 19 devrait bouleverser cette hiérarchie dans les années à venir. Le but sera défendu par Oblak.





Sur le banc, on retrouve Harry Kane, Dele Alli, Lucas Hernandez et Ter Stegen.