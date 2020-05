Selon une grande enquête réalisée par leur fédération nationale, la coupole des fan-clubs officiels des matricules de Pro League, les supporters sont plus de 60 % à réclamer une indemnisation pour les 5 à 6 matchs dont ils n’ont pas pu profiter.

Leur préférence irait à une réduction du prix de leur abonnement pour la saison prochaine. La seconde possibilité est le remboursement des rencontres non disputées. Le Club Bruges a d’ores et déjà annoncé qu’il ferait un geste financier pour ses supporters. Parmi eux, deux tiers veulent que leur mise soit reportée sur le prochain abonnement ; 15 % d’entre eux souhaitent que leur montant soit valide en bons de boissons et catering ; les derniers 15 % veulent être remboursés financièrement.